Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,27%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,37%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,82%) ging es weiter abwärts, so die Analysten der Nord LB. Der DAX sei nach knapp zwei Handelsstunden schon um -1,4% gefallen, im weiteren Handelsverlauf habe er sich wieder gefangen, für den Sprung in den grünen Bereich habe es wie bei den anderen Indices nicht gelangt. ...

