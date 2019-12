Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron und weitere europäische Politiker haben den Kampf für eine nachhaltigere Zukunft ganz oben auf Ihre Agenda gesetzt. Für Investoren tun sich damit neue Investitionschancen auf.

Die Präsidentin der Europäischen Union Ursula von der Leyen setzte bei ihrem Amtsantritt den Kampf gegen den Klimawandel ganz oben auf ihre Handlungsliste. Die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin will noch am Mittwoch Details für ihren "Green Deal für Europa" vorlegen sowie Pläne, um die CO2-Emissionen in der EU bis 2030 um 50 Prozent gegenüber den Werten von 1990 zu reduzieren.

Im Laufe des Jahres 2019 haben Politiker in ganz Europa den Druck für Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen verstärkt. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, erklärte den Kampf gegen den Klimawandel zu einer "missionskritischen" Priorität ihrer Amtszeit. Die französische Regierung drängt unterdessen darauf, Standards für obligatorische Umweltberichte europäischer Unternehmen und einheitliche Definitionen für grüne Finanzprodukte einzuführen.

Dieses Thema wird auch 2020 viel zu reden geben und dürfte Maßnahmen nach sich ziehen. Es wird auch wesentliche Auswirkungen darauf haben, wie Anleger ihr Geld verwalten. Wird die grüne Agenda vorangetrieben, so dürften Unternehmen, die bezüglich erneuerbarer Energien und Energieeffizienz eine Vorreiterrolle übernehmen oder sich mit Wasserknappheit befassen, eine wachsende Nachfrage verzeichnen.

Die Nachfrage nach Green Bonds, deren Erlöse zur Finanzierung umweltfreundlicher Projekte dienen, dürfte im neuen Jahr, das vermutlich recht volatil wird, ebenfalls steigen. Die Anlageklasse bietet ähnliche Renditen wie traditionelle Anleihen, weist jedoch ein geringeres Engagement in zyklischen Sektoren und eine höhere durchschnittliche Kreditqualität auf als der breitere Investment-Grade-Markt.Generell können Anleger ihr Kapital auf verschiedene Arten einsetzen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...