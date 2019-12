Reutlingen (ots) - Laetitia Carmen hat es geschafft. Sie gehört zu den acht FinalistInnen der großen "MY MOVE"- Tanz-Talente-Show des MDR bei KiKA. Damit hat sich die 15jährige gegen über mehr als 500 TänzerInnen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren aus ganz Deutschland, der Schweiz, Österreich und Südtirol durchgesetzt.Laetitia hat alle Hürden genommen. Die 15jährige gehört zu den acht Auserwählten, die nun Teil der "MY MOVE DANCE CREW", der erfolgreichen MDR-Tanz-Talente-Show MY MOVE sind. Die Show wird bei KiKA bis 18. Dezember 2019, Montag bis Donnerstag um 20:10 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt. Die acht Auserwählten erwartet vier Wochen Profi-Coaching in Leipzig mit Choreographin Sarah Hammerschmidt. Krönender Abschluss ist der Auftritt mit Alvaro Soler.Laetitias Talent wurde vor knapp vier Jahren entdeckt und gefördert. Sie trainiert täglich - allerdings nicht im Studio, sondern überwiegend zu Hause und wann immer möglich mit Profitänzern wie ihrem Mentor Adnan Zaatouri - Chefchoreograph der Fantastic Five. Die mehrfache deutsche Meisterin im Hip Hop produziert Videos mit bekannten YouTubern, steht für kommerzielle Projekte, Musikvideos vor der Kamera und bespielt die sozialen Medien von Instagram bis TikTok unter ihrem Künstlernamen erfolgreich mit kreativen Clips. Sie gibt HipHop-Workshops in Berlin und Reutlingen für sozial schwache Kinder von 8-13 Jahren.Laetitia ist vielseitig, begabt und hat ein klares Ziel: Sie will mit ihrer Performance auf die Bühne und vor die Kamera als Tänzerin und Sängerin. Erste Filmprojekte gab es bereits. Ihr großer Traum? Für einen Kinofilm vor der Kamera zu stehen. Mit der Teilnahme an der Talentshow des MDR ist sie diesem Traum ein Stück nähergekommen.Informationen zur Show unter: http://ots.de/7o4F2mInstagram-Account MDR My Move: @mdr.mymovePressekontakt:Rosimar Saran-HafnerManagement Laetitia Carmen Saran-HafnerTelefon: +49 170 3426 463E-Mail: rosimar@crescendo-artistconsult.comRossnagelweg 1072762 Reutlingen GermanyOriginal-Content von: Management Laetitia Carmen Saran-Hafner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139179/4464996