Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit dem Start ins neue Wertpapierkaufprogramm hat die EZB bei Covered Bonds im ersten Monat mit 2,4 Mrd. EUR recht kräftig zugegriffen, so die Analysten der DekaBank.Trotzdem hätten die Spreads hiervon nicht mehr spürbar profitieren können. Teils sei dieser Effekt in den Erwartungen bereits eingepreist gewesen, teils hätten auch viele Emissionshäuser in der Hoffnung auf den zusätzlichen Käufer mit neuen Anleihen in den Markt gedrückt. Darunter fänden sich nun vermehrt neue Emittenten oder solche, die seit längerem nicht mehr aufgetreten gewesen seien. Der Trend zu langen Laufzeiten habe sich dabei fortgesetzt, denn einerseits würden Anleger Anleihen mit zumindest minimal positiven Renditen bevorzugen und andererseits möchten sich die Emittenten die niedrigen Zinsen für möglichst lange Zeit sichern. Zwar würden sich auch Anleihen mit negativen Renditen recht erfolgreich platzieren lassen, doch für kürzere Laufzeiten seien die neuen TLTROs für viele Banken die attraktivere Variante der Refinanzierung. (Ausgabe Dezember 2019/Januar 2020) (11.12.2019/alc/a/a) ...

