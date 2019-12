Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Telefonica Deutschland anlässlich neuer Mittelfristziele und einer Dividendenkürzung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Die Investitionen stiegen stärker als erwartet, was Investoren negativ sehen dürften, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die neuen Umsatzziele seien positiv, wenngleich ambitioniert. Anleger, die auf Informationen zu einer 5G-Netz-Partnerschaft zur Milderung des Investitionsanstiegs gehofft hätten, dürften ebenfalls enttäuscht sein./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2019 / 08:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-12-11/11:15

ISIN: DE000A1J5RX9