- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 700 (750) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 2035 (2075) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 290 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 680 (750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 3600 (3650) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - CITIGROUP RAISES IMI PLC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - CITIGROUP RAISES WOOD GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - EXANE BNP CUTS COMPASS GROUP TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 1625 PENCE - HSBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2350 (2375) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5450 (5550) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS TULLOW OIL PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 50 PENCE - INVESTEC RAISES LANCASHIRE HLDGS TO 'ADD' ('REDUCE') - TARGET 740 PENCE - JEFFERIES CUTS ANTOFAGASTA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 950 (1050) PENCE - JPMORGAN CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 490 (642) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS LAMPRELL PRICE TARGET TO 50 (64) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 950 (1010) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 450 (460) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 590 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1100 (1125) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 870 (1360) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS NON-STANDARD FINANCE PRICE TARGET TO 47 (69) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES SSP GROUP TO OVERWEIGHT (EQUAL-WEIGHT) - TARGET 760 PENCE - RBC CUTS BEAZLEY PLC TO 'OUTPERFORM' ('TOP PICK') - TARGET 600 (650) PENCE - SOCGEN RAISES IAG TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 660 PENCE



