Hamburg (ots) - Die Gast-Speaker für das SUPER COMMUNICATION LAND 2020 von news aktuell stehen fest. Bei dem innovativen Branchenevent am 26. März 2020 in der Heilig-Kreuz-Kirche in Berlin sind unter anderem mit dabei Markus Beckedahl (Gründer und Chefredakteur netzpolitik.org und Mitbegründer der re:publica), Dr. Susanne Bieller (Generalsekretärin International Federation of Robotics, IFR), Kai Blasberg (Geschäftsführer Tele5) und Niddal Salah-Eldin (Stellv. Chefredakteurin, Chefin Produkt & Innovation dpa Deutsche Presse-Agentur). Thematisch geht es dabei um Künstliche Intelligenz, E-Sport, Liebe und digitale Trends der Kommunikationsbranche. Die Gast-Speaker bilden rund die Hälfte des gesamten Programms. Die andere Hälfte wird bis Ende Januar 2020 durch die Teilnehmer selbst bestimmt, die ihre Themen einreichen und anschließend darüber abstimmen können. Ein Großteil der Tickets ist bereits vergriffen."Das SUPER COMMUNICATION LAND ist ein Ort für alle Vordenker und Zukunftstüftler der PR- und Marketingbranche. Wir möchten aber auch den Blick erweitern und branchenübergreifend für eine Themenvernetzung sorgen," so Edith Stier-Thompson, Initiatorin des Veranstaltungsformats und Geschäftsführerin von news aktuell. "Es ist grandios, dass wir für SuCoLa20 bereits so hochkarätige Speaker gewinnen konnten. Wir sind gespannt, welche Themen jetzt noch von den Teilnehmern selbst eingereicht werden und wie das finale Programm aussehen wird."Die Themeneinreichung und das Voting durch die Teilnehmer hatte sich bereits beim diesjährigen SUPER COMMUNICATION LAND bewährt und großen Anklang gefunden. Denn zum einen können die Teilnehmer so selbst zu Speakern werden und die Bühne von SuCoLa für sich nutzen und zum anderen durch das Voting einen großen Teil des Programms beeinflussen.Moderiert wird das Event von der Schauspielerin und Synchronsprecherin Alexa Benkert. Die gebürtige Schweizerin steht für einen lockeren und modernen Moderationsstil.Bereits feststehende Speaker des SUPER COMMUNICATION LAND 2020 sind:- Kristin Banse, Manager Marketing und eSport game - Verband derdeutschen Games-Branche e.V.: "Diversity im eSport"- Markus Beckedahl, Gründer und Chefredakteur netzpolitik.org undMitbegründer der re:publica: "Sicherheit und Ethik in Zeiten vonKünstlicher Intelligenz"- Dr. Jörg Bernardy, Autor und Philosoph, und Hanno Rother, Pfarrerund Influencer für Gott auf Twitch: Panel zum Thema "Liebe in einerdigitalen Welt"- Dr. Susanne Bieller, Generalsekretärin International Federation ofRobotics (IFR): "Roboter - Bedrohung oder Chance?"- Kai Blasberg, Geschäftsführer Tele 5: "Festival der Liebe -Fernsehen wie es früher einmal war und immer sein sollte"- Tatjana Büchler, Communications und Event Manager next mediaaccelerator (nma): "Media Innovation - the Crucial Role ofStartups"- Christian Gürnth, Journalist, Autor und Podcaster, RADIO NUKULAR:"Podcasts: Wie Nerds die Massen bewegen aka vom Keller in diegroßen Hallen Deutschlands"- Vincent Kittmann, Head of Podstars by OMR: "Trendthema Podcasts:Woher der Trend kommt und wo der Medienwandel hinführt"- Axel Reichmann, Global Partnership Manager Google Assistant beiGoogle: "The Assistant Age"- Isabel Richter, Senior Corporate Communications Manager MicrosoftDeutschland: "AI for Good - Künstliche Intelligenz für unsereGesellschaft und den Planeten"- Niddal Salah-Eldin, Stellv. Chefredakteurin (Chefin Produkt &Innovation) dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH: "InnovationBuzzword-Bingo: Mythen über Innovation und wie sie doch gelingt" Podcasts, die vor Ort aufgezeichnet werden:- Tele 5 "Festival der Liebe" mit Kai Blasberg, Geschäftsführer Tele5 und Special Guest- "Talking Digital" mit Sachar Klein, Chief Attention Officer hyprAgency und Timo Lommatzsch, Digitaler Kommunikationsstratege- "Be your Brand" mit Verena Bender, @PRLeben- "news aktuell" mit Janina von Jhering, Stellv. LeiterinKonzernkommunikation, und Michael Klaffke, Content Creator, beidenews aktuell Anmeldung zu SuCoLa20:Die Anmeldung für die begrenzte Anzahl von Tickets für das SUPER COMMUNICATION LAND 2020 erfolgt über https://www.supercommunication.land. Auf der Webseite finden sich auch alle Informationen zu den bereits feststehenden Programmpunkten und Speakern. Auch die Erstellung eines eigenen Superhelden-Avatars in SuCoLa20-Optik ist dort möglich.Sponsoren und (Medien)Partner für SuCoLa20:Tele 5 (www.tele5.de (http://www.tele5.de))t3n (www.t3n.de (http://www.t3n.de))Gründerszene (www.gruenderszene.de (http://www.gruenderszene.de))#30u30 (www.30u30.de (http://www.30u30.de))next media accelerator (www.nma.vc (http://www.nma.vc))PR-Journal (https://pr-journal.de/) Folgen Sie den Vorbereitungen auf das SUPER COMMUNICATION LAND in den sozialen Netzwerken:Instagram: https://www.instagram.com/news_aktuellFacebook: https://www.facebook.com/newsaktuellTwitter: https://www.twitter.com/newsaktuellHashtag: SuCoLa20