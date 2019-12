Münchenstein (ots) - Selbst wenn man ein Unternehmen mit dem brillantesten aller Konzepte führt - die Idee ist seit jeher nur die halbe Miete. Die womöglich größte Hürde ist ein anderes; nämlich Bewertungen. Willkommen im Zeitalter der Empfehlungen. Die Logik ist denkbar simpel: Wird das Unternehmen (beispielsweise von Bekannten oder Freunden) nicht empfohlen, wird dort auch nicht gekauft. Diesem Problem begegnete man früher durch Werbung in Zeitungen, eigenen Prospekten oder Plakaten. Doch die Zeiten der analogen Kenntnisnahme durch Kunden sind vorbei, kommuniziert wird durch Smartphones - es bedarf neuer Marketinglösungen.GetLeedz geht darum jetzt den nächsten wichtigen Schritt. Das junge Schweizer Unternehmen bietet massgeschneiderte Bewertungs- und Gutscheinlösungen für alle Branchen an. Beides ist für modernes Digital-Marketing unerlässlich.Smartphones wichtiger denn jeUm der Konkurrenz heutzutage voraus zu sein, genügt eine einfache Homepage nicht mehr, sondern Unternehmen müssen die Wichtigkeit der Smartphones in den Händen ihrer Kunden realisieren. Die Firma, ihre Services und Kontaktdaten - diese Daten müssen sich auf den Handys der Kunden stets griffbereit sein. Ist dafür gesorgt, stehen sie mit einem Bein im Laden des Unternehmens. Genau diese Lücke hat www.getleedz.com erkannt und wirkt der bisherigen Untätigkeit mit ihren neuen Lösungen für das Digital-Marketing entgegen.Mund-zu-Mund Propaganda jetzt digitalHauptbestandteil der Strategie ist eine Digital-Marketinglösung namens GetVote, welche sich eines Super QR Codes bedient. Der Kern des Konzepts baut auf klassischer Mund-zu-Mund Propaganda auf, soll heißen: Das jeweilige Unternehmen wird von dessen Kunden bewertet und unter sich weiterempfohlen - nur eben per WhatsApp. Das Ganze funktioniert so: www.getleedz.com lässt ihren Kunden ein PDF-Flyer zukommen, welche dann in Geschäftsräumen ausgestellt werden können. Informationen, wie Mailadresse, Firmenwebseite, Telefonnummer, etwaige Öffnungszeiten oder bevorstehende Events oder Aktionen erhält jeder, der mitmacht. Der genaue Inhalt ist dabei immer auf das Unternehmen präzise zugeschnitten und kann über ein spezielles Dashboard jederzeit aufgepeppt werden. Scannen sie den Super QR Code dann ein, wird er auf eine Gästeumfrage weitergeleitet und hat nach Bewertung der Kundenzufriedenheitsumfrage die Möglichkeit, das Geschäft an Bekannte weiterzuempfehlen. Dieses Weiterleiten ist für das Geschäft der wichtigste Teil - und es ist ganz bequem über WhatsApp möglich. Der Effekt ist dann ein digitales Lauffeuer: Die Bekanntheit des Unternehmens steigert sich schnell - und das ganz ohne weitere Marketingkosten. Das Motto lautet: "Wirst du im Netz nicht gefunden, benutze das WhatsApp Deiner Kunden". Auch für den Benutzer ist die der Prozess denkbar einfach, funktioniert er doch gänzlich ohne Downloads oder Installationsvorgänge.Individuelle GästeumfragenWas genau die Gästeumfragen beinhalten, hängt von der konkreten Kampagne ab, die das Unternehmen anstrebt. Bei der vorteilhaftesten Auswahl helfen dann natürlich die Experten von GetLeedz. Klassische Marketingkampagnen stoßen nämlich oft auf ein Problem, nämlich wer genau Zielgruppe sein soll: ehemalige, gelegentliche oder neue Kunden. Diese Schwierigkeit überwindet das Konzept von GetLeedz: Denn Kampagnen solcherart können sich entweder gleichzeitig an alle Gruppen richten, andererseits ist auch die Konzeption mehrerer unterschiedlicher Kampagnen möglich, die sich für den Bruchteil der Kosten einer klassischen Kampagne realisieren lassen.Die Umfrage selbst besteht aus einer bis zehn Fragen, welche die Kunden anhand von Sternebewertungen beantworten (die genaue Anzahl der Fragen wird durch Absprache zwischen GetLeedz und dem Unternehmen festgelegt). Falls eine Bewertung mit weniger als zwei Sternen verzeichnet wird, erhält der Kunde von GetVote sofort eine E-Mail. Die erreichten Bewertungen können auf der Homepage des Unternehmens veröffentlicht werden, oder zur internen Strategieentwicklung genutzt werden. So können Betriebe gezielt auf Kundenwünsche eingehen und ihr Ranking (in der Folge dann auch ihren Ertrag) erhöhen.Wenngleich sowohl Konzept als auch GetLeedz selbst noch sehr jung sind, dürfte es an ihrer innovativen Durchschlagskraft wenig Zweifel geben: Die Kampagne eines ihrer Klienten erbrachte in der Woche 300 Weiterempfehlungen. Gerade für neue und noch wachsende Betriebe ist ein solches Wachstum von allergrößter Bedeutung.Zukunftsorientierte Digital-Marketing LösungenDie Wirtschaft im Zeitalter des Internets weist eine faszinierende Dichotomie auf: Zwar ist die Konkurrenz heutzutage an Finanzen und purer Anzahl gemessen so stark wie nie. Gleichzeitig haben aber auch die kleinsten Geschäfte eine Chance, sich am Markt groß zu etablieren. Geschuldet ist diese Möglichkeit den technologischen Fortschritten - gerade denen im digitalen Bereich. Deshalb ist eine effektive Kommunikation im Netz auch so unverzichtbar. Lösungen derart, wie sie von GetLeedz angeboten werden, verfügen also über nahezu unheimliches Potential. Neukundenakquise mittels WhatsApp und anderen sozialen Medien ist nicht nur ratsam - es ist beinahe zwingend. Genau in diese Lücke stößt GetLeedz.Verkauf und Beratung mittels MarketingagenturenDie Lösungen von GetLeedz werden durch Marketingspezialisten umgesetzt. Zu diesem Zweck können sich nun Agenturen aus aller Welt registrieren lassen - Die Spiele sind eröffnet!Für wen ist GetLeedz geeignet?Grundsätzlich sind die Lösungen für jedes Unternehmen empfehlenswert, das sich des Digital Marketings bedient - im heutigen Zeitalter erstreckt sich das auf nahezu alle Branchen. Beispielsweise ist GetLeedz auch für Geschäfte im Bereich der Gastronomie, wie etwa Restaurants oder Hotels, bzw. Hotellerie, geeignet. Weil keine Hardware installiert werden muss, können darüber hinaus alle möglichen Geschäfte von den innovativen Lösungen profitieren. 