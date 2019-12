Mainz (ots) - Hobby-Detektivin Agatha Raisin (Ashley Jensen) stellt wieder ihren Sinn für professionelle Ermittlungsarbeit unter Beweis: ZDFneo strahlt die zweite Staffel der britischen Krimiserie "Agatha Raisin" am Freitag, 13. Dezember 2019, ab 20.15 Uhr aus. In der ZDFmediathek sind die Folgen nach ihrer jeweiligen Ausstrahlung abrufbar.In Folge 1 der zweiten Staffel, "Der tote Friseur", blickt Agatha Raisin nach ihrer geplatzten Ehe mit James zuversichtlich nach vorn. Das Leben geht schließlich weiter. Mit einem neuen Look und neuer Frisur möchte sie ihr Glück finden. Und das funktioniert scheinbar schneller als erwartet. Friseur Jonny findet nicht nur Gefallen an ihren Haaren, sondern auch an ihrer Person, und so verabreden sich die beiden zu einem Date in einem Café. Doch leider meint es das Schicksal nicht gut mit ihnen: Jonny wird kurz darauf tot aufgefunden - vergiftet. Agathas Spürsinn ist gefragt. Sie setzt, wie man es von der ehemaligen PR-Frau kennt, alle Hebel in Bewegung, Johnnys Mörder zu finden.Die sechs Episoden in ZDFneo im Überblick:Freitag, 13. Dezember 2019 - Deutsche Erstausstrahlung20.15 Uhr - Der tote Friseur (Teil 1)21.00 Uhr - Der tote Friseur (Teil 2)21.45 Uhr - Der tote Gutsherr (Teil 1 )22.30 Uhr - Der tote Gutsherr (Teil 2 )23.20 Uhr - Der tote Kaplan (Teil 1)0.05 Uhr - Der tote Kaplan (Teil 2 ) Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Staffel 1 in der ZDFmediathek: https://zdf.de/serien/agatha-raisinhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4465129