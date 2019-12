BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich optimistisch gezeigt, dass er im Amt bleiben werde. "Ich glaube, viele finden ganz gut, was ich mache", sagte er der Wochenzeitung Die Zeit auf die Frage, ob es einen Punkt gebe, an dem er sagen würde, er stehe nicht mehr zur Verfügung. "Und dass ich der bin, der ich bin."

Zu den Gesprächen zwischen SPD und Union über die Fortsetzung der großen Koalition äußerte sich der Finanzminister optimistisch. "Es werden keine Ultimaten gestellt oder rote Linien gezogen. Wir sind nicht auf einem Basar, sondern in einer Regierung", sagte Scholz. Seine Partei werde in diesen Gesprächen "vorantreiben", was den Sozialdemokraten wichtig sei. Dazu gehöre beispielsweise der Mindestlohn. Über die Zukunft der Koalition werde nicht an einem bestimmten Datum entschieden. "Es wird keinen festen Termin geben", sagte er.

Zudem stellte Scholz im Zusammenhang mit einer möglichen Krise indirekt die "schwarze Null" infrage. "Investitionen in die Infrastruktur und damit in die Zukunft unseres Landes sind auch dann nötig, wenn die Steuereinnahmen sinken", erklärte er. Es wäre falsch, in einer Wirtschaftskrise die Investitionen zurückzufahren. "Das wird es mit mir nicht geben", sagte er der Wochenzeitung als Antwort auf die Frage, ob es ihm bei einer Verschärfung der Haushaltslage wichtiger sei, mehr zu investieren oder den Etat auszugleichen.

Laut Scholz ist man sich in der SPD-Spitze einig, dass hohe private und öffentliche Investitionen in Bund, Ländern und Kommunen für die Zukunft relevant sind. "Für mich ist jetzt von größter Bedeutung, dass wir die hoch verschuldeten Kommunen in die Lage versetzen, wieder investieren zu können. Sie müssen entschuldet werden", erklärte Scholz. Die SPD hatte auf ihrem Parteitag beschlossen, dass Investitionen "nicht an dogmatischen Positionen wie Schäubles "schwarzer Null" scheitern" dürften. "Der Satz gefällt mir", sagte Scholz.

