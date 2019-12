Theoretisch hätten die Grünen in der Schweiz einen Anspruch auf einen der Bundesratssitze - doch die Präsidentin der Partei Regula Rytz scheiterte bei der Wahl.

Die Schweizer Grünen bekommen trotz ihres fulminanten Zugewinns bei der Parlamentswahl am 20. Oktober vorerst keinen Platz in der Regierung. Sie hätten als jetzt viertstärkste Partei zwar theoretisch einen Anspruch auf einen der sieben Bundesratssitze. Aber Grünenpräsidentin Regula Rytz scheiterte am Mittwoch bei der Wahl im Parlament. Die Abgeordneten beider Kammern bestätigten die sieben alten Amtsinhaber. Damit bleibt trotz Verlusten der vier im Bundesrat vertretenen Parteien in der Schweizer Regierung alles beim Alten.

