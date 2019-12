Ein Taucher entdeckte das Nugget indem er mit Schnorchel und Werkzeugen das Flussbett nach Schätzen absuchte. Bereits im Mai wurde in einem Fluss ein 22 Karat-Goldklumpen gefunden, zerbrochen in zwei Teile und insgesamt gut 121 Gramm schwer. Da es in Schottland viele Flüsse gibt, die noch nicht untersucht sind, scheint sich hier ein neues Hobby breitzumachen. Zudem Filme auf Youtube über diese Funde berichten. Der Ort des Goldfundes wird streng überwacht. Rund 50.000 Flüsse gibt es in Schottland ...

