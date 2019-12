Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch im Kurs gestiegen. Am Markt war die Rede von einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,23 Prozent auf 172,59 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,32 Prozent. In Europa fielen die Renditen an den meisten Anleihemärkten.

Beobachter erklärten die rege Nachfrage nach Bundesanleihen mit der fragilen Stimmung an den Aktienmärkten. Dort lastete die Unsicherheit über den Fortgang des Handelsstreits zwischen den USA und China auf den Kursen. Außerdem hielten sich die Anleger vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend zurück.

Von der Fed wird nach drei Zinssenkungen in diesem Jahr keine weitere Reduzierung erwartet. Viele Beobachter stellen sich aber die Frage, unter welchen Umständen die Fed ihre abwartende Haltung ablegen könnte. Notenbankchef Jerome Powell hat nach dem Zinsentscheid Gelegenheit, auf derartige Fragen einzugehen.

Vor dem Zinsentscheid der Fed stehen nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. In den USA dürften Inflationsdaten einen Blick wert sein. Am grundsätzlichen Bild einer allenfalls moderaten Teuerung dürfte sich aber nicht viel ändern./bgf/jkr/jha/

