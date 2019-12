Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt befindet sich offenkundig in einer vorweihnachtlichen Ruhephase, so Dr. Frederik Kunze und Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.So sei in den vergangenen Handelstagen kein EUR-Benchmarkemittent an seine Investoren herangetreten. Damit gehe der letzte Deal auf den 2. Dezember 2019 zurück. Gleichzeitig handle es sich bei dem Hypothekenpfandbrief der Commerzbank damit auch um die bisher einzige Platzierung im Dezember. Der November 2019 habe sich hingegen weitaus dynamischer präsentiert. Immerhin handle es sich mit einem Primärmarktvolumen von EUR 11,75 Mrd. um den emissionsstärksten November seit dem Jahr 2015 (EUR 18,25 Mrd.). Auffällig - wenngleich nicht wirklich überraschend - sei zudem, dass es sich mit Ausnahme der Desjardins-Platzierung (19.11.2019; EUR 1,0 Mrd.) sowie des Covered Bonds von Danmarks Skibskredit (13.11.2019; EUR 500 Mio.) ausschließlich um Emissionen von Eurozonen-Jurisdiktionen handle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...