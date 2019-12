Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet für das kommende Jahr mit einem verlangsamten Wachstum der deutschen Wirtschaft von 1,2 Prozent und für das Jahr 2021 mit einer Zunahme der Wirtschaftsleistung um 1,4 Prozent. Das gaben die Berliner Ökonomen in ihrer neuen Konjunkturprognose bekannt.

Im September hatten sie noch für beide Jahre eine Wachstumsrate von 1,4 Prozent vorhergesagt. Für das laufende Jahr hielt das DIW an seiner Prognose von 0,5 Prozent aus dem Herbst fest. "Die deutsche Wirtschaft steht weiterhin auf wackeligen Füßen", konstatierte das Institut. Die Schwächephase in der Industrie halte an, der nach wie vor unklare Verlauf des Brexits und die nicht gelösten weltweiten Handelskonflikte sorgten für Verunsicherung. Aber der Konsum der privaten Haushalte stütze die Wirtschaft.

Auch in den kommenden beiden Jahren profitierten die privaten Haushalte von mehr Geld im Portemonnaie: "Die Renten werden recht kräftig steigen, Steuererleichterungen sind auf den Weg gebracht und vor allem die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für einen Großteil der Haushalte dürfte die Konsumlaune weiter steigern."

Schrittweises Ende der Talfahrt

Nach und nach dürfte nach der Erwartung der Forscher dann auch das verarbeitende Gewerbe seine Talfahrt beenden. Dass sich zumindest die Auftragseingänge und die Exporte zuletzt bereits stabilisiert hätten, sei "ein Silberstreif am Horizont".

Die Ökonomen forderten allerdings ein langfristiges Investitionsprogramm der öffentlichen Hand, um den Standort Deutschland attraktiver zu machen und den Folgen des demografischen Wandels zu begegnen. Zwar stecke die öffentliche Hand bis zum Jahr 2021 wohl zusätzlich rund 18 Milliarden Euro unter anderem in Infrastruktur und Bildung - jedoch fehlte es in den Augen der Ökonomen nach wie vor an einem länger angelegten Investitionsprogramm, das Kontinuität verspricht und das Wachstumspotential der deutschen Wirtschaft nachhaltig erhöht.

Investitionen für künftiges Wachstum

Die Forscher unterstellten einen graduellen Anstieg der investiven Ausgaben über mehrere Jahre auf schließlich 30 Milliarden Euro pro Jahr und gingen von einer Erhöhung der potenziellen Wachstumsrate der deutschen Wirtschaft um rund 0,3 Prozentpunkte pro Jahr dadurch aus. "Deutschland braucht endlich ein dauerhaftes Investitionsprogramm, um künftigen Wohlstand zu sichern", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher.

DIW-Konjunkturchef Claus Michelsen nannte die Entwicklung in diesem Jahr "enttäuschend". Zwar habe sich die Stimmung aufgehellt, und auch das Auslandsgeschäft gewinne allmählich wieder an Fahrt - die Schwächephase sei aber noch nicht überwunden. Es komme jetzt darauf an, "die Grundlagen für das Wirtschaftswachstum der Zukunft zu legen".

Mit einem öffentlichen Investitionsprogramm würden dringend benötigte private Investitionen nicht weiter hinausgezögert. "Damit würde auch die Konjunktur ganz kurzfristig angekurbelt", erwartete Michelsen.

