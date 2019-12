Berlin (ots) - DUH-Bundesgeschäftsführung bewertet das zurückliegende umweltpolitische Jahr dieser Bundesregierung, zieht Bilanz zu den Verbands-Aktivitäten, Herausforderungen und erzielten Erfolgen und stellt Schwerpunkte für 2020 vorDas umweltpolitische Agieren der Bundesregierung im zurückliegenden Jahr war aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) geprägt von Ambitions- und Mutlosigkeit. Und zwar nicht nur beim Klimaschutz, sondern auch in der Industriepolitik, bei der Luftreinhaltungs- und Energiepolitik, dem Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz. Traditionell zum Jahresende wird die DUH die Leistungen der Bundesregierung für das zu Ende gehende Jahr bewerten.Wie die DUH der mut- und kraftlosen Umwelt- und Klimaschutzpolitik begegnet, welche Jahresbilanz der Verband für die eigene Arbeit zieht und welche Schwerpunkte für 2020 hinzukommen - das alles werden Ihnen im Rahmen der Pressekonferenz die DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner und Jürgen Resch sowie die Stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz erläutern. Dazu gehört die Projektarbeit für die Energie- und Verkehrswende, die Energieeffizienz in Gebäuden, die Saubere Luft in unseren Städten, das nitratfreie Grundwasser durch eine naturverträgliche Landwirtschaft, der Schutz der biologischen Vielfalt und reale Abfallvermeidung.Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de.Datum:Dienstag, 17. Dezember um 10 UhrOrt:Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40 / EckeReinhardtstraße 55,Raum 1, 10117 Berlin Teilnehmende:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer- Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer- Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin Pressekontakt:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/4465384