AKTIENMÄRKTE (13.02 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.136,70 +0,02% +24,71% S&P-500-Future 3.137,25 0% +26,13% Euro-Stoxx-50 3.676,05 +0,12% +22,48% Stoxx-50 3.325,67 +0,08% +20,49% DAX 13.110,57 +0,30% +24,17% FTSE 7.213,96 +0,00% +7,22% CAC 5.843,68 -0,07% +23,53% Nikkei-225 23.391,86 -0,08% +16,87% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 172,52 0,29

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,90 59,24 -0,6% -0,34 +21,4% Brent/ICE 63,83 64,34 -0,8% -0,51 +15,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.466,16 1.464,44 +0,1% +1,72 +14,3% Silber (Spot) 16,66 16,70 -0,3% -0,04 +7,5% Platin (Spot) 921,69 921,99 -0,0% -0,30 +15,7% Kupfer-Future 2,77 2,76 +0,3% +0,01 +4,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Der Handel an der Wall Street dürfte am Mittwochvormittag New Yorker Ortszeit zunächst abwartend und zurückhaltend verlaufen. Die Investoren hoffen auf ein Paar Fingerzeige der US-Notenbank zur künftigen Geldpolitik, wenn diese gegen 20.00 Uhr MEZ ihre Zinsentscheidung bekannt gibt. Ob die Teilnehmer danach aktiver werden, ist indes fraglich, denn die Ungewissheit rund um die Handelsgespräche zwischen den USA und China sowie am Sonntag drohende zusätzliche amerikanische Strafzölle könnten die Anleger weiter im Wartemodus halten. Auch die EZB-Entscheidung und die britischen Wahlen am Donnerstag bergen noch das eine oder andere Überraschungsmoment. Der Mineralölkonzern Chevron hat am Vorabend nach der Schlussglocke mitgeteilt, dass er mit einer Belastung zwischen 10 und 11 Milliarden US-Dollar nach Steuern im vierten Quartal rechnet. Die vorbörslich noch inaktive Aktie war am späten Dienstag im Webhandel der Nasdaq um 0,3 Prozent gefallen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Verbraucherpreise November PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Realeinkommen November 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,50% bis 1,75% zuvor: 1,50% bis 1,75%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Europas Börsen geben die moderaten Gewinne im frühen Geschäft bis Mittwochmittag zum Teil wieder ab. Die Anleger warten auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend, bevor dann am Donnerstag die EZB entscheidet. Bei den Unternehmen am deutschen Markt stehen unter anderem Aurubis im Blick. Die Zahlen sind zwar wie erwartet schwach ausgefallen. Allerdings sei im vierten Geschäftsquartal eine kleine Belebung zu erkennen, heißt es im Handel. Die Aktie gewinnt 8,9 Prozent. Telefonica Deutschland geben dagegen um 1,6 Prozent nach. Das Unternehmen will wegen der anstehenden Investitionen die Dividende kürzen. Hornbach Holding steigen im SDAX um 7,7 Prozent. "Das dritte Quartal ist extrem gut gelaufen", sagt ein Aktienhändler zur Anhebung der Ertragsprognose bei der Baumarktkette Hornbach. Die Commerzbank hat bei Comdirect die gesteckte Annahmeschwelle deutlich verfehlt. Comdirect legen um 1,8 Prozent auf 12,54 Euro zu. Commerzbank klettern um 0,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:15 Uhr Di, 17.31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1079 -0,12% 1,1084 1,1094 -3,4% EUR/JPY 120,44 -0,21% 120,52 120,61 -4,2% EUR/CHF 1,0915 -0,04% 1,0920 1,0930 -3,0% EUR/GBP 0,8430 -0,29% 0,8443 0,8420 -6,3% USD/JPY 108,71 -0,09% 108,74 108,72 -0,9% GBP/USD 1,3144 +0,16% 1,3139 1,3175 +3,0% USD/CNH (Offshore) 7,0385 +0,15% 7,0365 7,0310 +2,5% Bitcoin BTC/USD 7.222,26 -0,16% 7.196,01 7.239,51 +94,2%

Der Dollar rückt gegen Euro den vor. Das Pfund war bereiits am späten Vorband gegen den Dollar gefallen und erholt sich nun leicht. Grund für die Schwäche des Pfund in der Nacht war eine vielbeachtete Wahlumfrage, die ein Abschmelzen des Vorsprungs der Konservativen ergeben hatte. Laut dem renommierten Institut YouGov liegt die Partei von Premier Boris Johnson nur noch mit 28 Sitzen vorn, vor zwei Wochen waren es noch 68.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend Aufschläge - Im späten Geschäft hatten die meisten Aktienmärkte ihre Aufschläge ausgebaut. Im ständigen spekulativen Hin und Her über ab Sonntag drohende neue US-Zölle auf chinesische Importe sprachen Händler von leichten Hoffnungsschimmern. In Sydney schloss der Leitindex 0,7 Prozent höher - in China stiegen der Schanghai-Composite um 0,2 Prozent, der Shenzhen-Composite und das Startup-Segment ChiNext büßten jedoch 0,4 bzw. 0,9 Prozent ein. Der HSI in Hongkong kletterte indes um 0,8 Prozent. Seoul meldete Aufschläge von 0,4 Prozent - auch Taiwan, Indien und Singapur wurden leicht im Plus gehandelt. In Tokio verlor der Nikkei-225 dagegen 0,1 Prozent auf 23.392 Punkte. Etwas belastet wurde hier der Aktienmarkt vom Yen, der am Morgen zum US-Dollar zulegte. Elektronik- und Bankenwerte zählten zu den schwächsten Titeln, so verloren Hitachi 2,5 Prozent. In Südkorea stützten Aufschläge von 0,8 Prozent beim Schwergewicht Samsung Electronics. In China schauten Investoren auch auf die jährliche Central Economic Work Conference, auf der wichtige Eckpfeiler der Agenda für die wirtschaftliche Entwicklung des Banken- und Finanzsektors beschlossen werden. Die Konferenz endet am Donnerstag.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten auch am Mittwoch nahezu auf der Stelle. Am Primärmarkt herrscht nach Aussage der Credit-Strategen der DZ Bank vorweihnachtliche Ruhe. Am Sekundärmarkt werden die Spreads dagegen von der Hoffnung auf eine Lösung des Handelsstreits eng gehalten. Zuletzt hatte es geheißen, neue Zölle könnten zumindest verschoben, wenn nicht aufgehoben werden. Davon hatten zuletzt besonders die Spreads im Autosektor und bei den Industrie-Aktien profitiert.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW sichert Lihtium-Bedarf für Batteriezellen ab - Vertrag mit Ganfeng

BMW hat sich den Bedarf an Lithium für Batteriezellen für die kommenden Jahre gesichert. Der DAX-Konzern hat eigenen Angaben zufolge mit der chinesischen Ganfeng Lithium einen Liefervertrag für die Versorgung des für Zellen wichtigen Rohstoffs geschlossen. Das erwartete Vertragsvolumen liege bei 540 Millionen Euro. BMW decke damit den Bedarf an Lithiumhydroxid für Hochvoltspeicher der neuen, fünften Generation an Batteriezellen komplett ab.

Commerzbank verfehlt Annahmeschwelle bei Comdirect

Die Commerzbank muss bei der angestrebten Komplettübernahme der Tochter Comdirect einen Umweg gehen. Wie die Bank mitteilte, wurden ihr bis zum Ende der Frist vergangenen Freitag 457.343 Aktien angedient. Inklusive der bereits gehaltenen Anteile liege die Beteiligung bei rund 82,63 Prozent - die Mindestannahmeschwelle lag bei 90 Prozent der Aktien. Eine Verschmelzung auf die Commerzbank über einen verschmelzungsrechtlichen Squeeze-Out ist damit nicht möglich.

Lufthansa bestellt neue CEOs für Eurowings und Brussels Airlines

Die Deutsche Lufthansa AG hat die Führungsspitzen ihrer Konzernairlines Eurowings und Brussels neu besetzt: Jens Bischof, zurzeit CEO von Sunexpress, übernimmt zum 1. März 2020 den Vorsitz der Geschäftsführung der Eurowings, wie der DAX-Konzern mitteilte. Bereits zum 1. Januar 2020 werde Dieter Vranckx CEO von Brussels Airlines. Der Belgier, der seit Mai 2018 Finanzvorstand und stellvertretender CEO der Airline ist, tritt damit die Nachfolge von Christina Foerster an.

Thyssenkrupp Elevator soll mit besseren Margen glänzen

Thyssenkrupp will im Geschäft mit Aufzügen und Fahrtreppen in den nächsten Jahren mit einem Bündel von Maßnahmen für Wachstum und bessere Margen sorgen. Ein halbes Jahr nach der Entscheidung, die Sparte ganz oder teilweise zu verkaufen, stellte Elevator-CEO Peter Walker auf einem Kapitalmarkttag in London die Strategie für die Sparte vor, die mit Beginn des neuen Jahres als eigenständiges Unternehmen außerhalb des Konzerns aufgestellt wird.

Thyssenkrupp Elevator will 50-70 Prozent des Gewinns ausschütten

Thyssenkrupp Elevator will im Falle eines Börsengangs 50 bis 70 Prozent des Gewinns an die Aktionäre ausschütten. Das geht aus einer Präsentation der Sparte zum Kapitalmarkttag in London hervor, die im Internet zugänglich ist. Der Stahlkonzern rührt in London die Werbetrommel für einen IPO im Jahr 2020. Möglicherweise wird das Unternehmen aber auch teilweise oder ganz verkauft.

Euromicron beantragt Schutzschirmverfahren und verhandelt mit Käufer

Die Euromicron AG ist überschuldet und wird deshalb beim Amtsgericht Offenbach ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung beantragen. Einen entsprechenden Beschluss habe der Vorstand getroffen, nachdem Verhandlungen über einen Überbrückungskredit oder andere Maßnahmen zur Sicherung der Finanzierung gescheitert seien, erklärte das Unternehmen aus Neu-Isenburg.

Hedgefonds ENA will bei SLM Solutions mitreden

ENA Investment Capital will künftig bei der SLM Solutions Group AG mitreden. Der Hedgefonds, der gut 20 Prozent an dem Unternehmen hält, will vor allem auf die Kapitalstruktur Einfluss nehmen, "insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung sowie der Dividendenpolitik".

Nordex erhält Zuschlag für 62-MW-Windpark in der Türkei

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat einen weiteren Auftrag für die Errichtung eines Windparks in der Türkei erhalten. Das Unternehmen wird 13 Starkwindturbinen des Typs N133/4.8 für den Windpark "Mersinli" südöstlich vom Izmir liefern. Der 62,4-Megawatt-Auftrag umfasse zudem einen Premium Service über zehn Jahre. Die Anlagen werden im Sommer 2020 geliefert, die Fertigstellung ist für Ende 2020 vorgesehen.

Porsche: Nachfrage nach Elektrowagen Taycan höher als erwartet

Die Nachfrage bei Porsche nach dem Elektromodell Taycan ist besser als erwartet. "Aktuell liegen wir bei mehr als 10.000 festen Verträgen", sagte Porsche-Chef Oliver Blume dem Handelsblatt. "Diese Zahl liegt deutlich über unseren Erwartungen", so der Manager. Im Dezember sollen die ersten Händler in den USA den Taycan erhalten. Im kommenden Jahr will Porsche dann mehr als 20.000 Wagen ausliefern. Das sei ebenfalls mehr als erwartet.

Marke Volkswagen setzt im November mehr Pkw ab

Volkswagen hat bei seiner namensgebenden Marke im November dank steigender Verkäufe in Europa und China mehr Fahrzeuge abgesetzt. Der Absatz stieg um 3,9 Prozent auf 586.400 Einheiten, wie der Konzern mitteilte. Seit Januar haben die Wolfsburger damit 5,663 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert - ein Minus von 0,7 Prozent.

Rheinmetall erhält Großauftrag für Alugehäuse im Mobilfunkmarkt

Rheinmetall hat einen Großauftrag außerhalb der Rüstungs- und Autoindustrie erhalten. Der Düsseldorfer MDAX-Konzern fertigt laut Mitteilung eine deutlich sechsstellige Stückzahl von Aluminiumgehäusen für ein 5G-Netz. Das Auftragsvolumen bezifferte die Rheinmetall AG auf rund 150 Millionen Euro. Die Gehäuse würden für ein namhaftes international tätiges Unternehmen im Bereich Mobilfunk produziert.

Otto verkauft Sportscheck an Galeria Karstadt Kaufhof

Die Otto Group verkauft ihren Sport-Einzelhändler Sportscheck an Galeria Karstadt Kaufhof. Ein entsprechender Vertrag ist von beiden Parteien unterzeichnet worden, wie der Hamburger Handelskonzern mitteilte. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt der Gremien beider Unternehmen und der Zustimmung des Bundeskartellamts.

Credit Suisse sieht EK-Rendite 2019 bei nur über 8 Prozent

Credit Suisse wird das Ziel bei der Eigenkapitalrendite dieses Jahr wohl verfehlen. Wie die Bank anlässlich des Investorentages mitteilte, wird die Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE) 2019 über 8 Prozent liegen. Die Zielsetzung lag ursprünglich bei 10 bis 11 Prozent Rendite. Für das kommende Jahr peilt die Züricher Bank dann eine Rendite von rund 10 Prozent an. Sollten sich die Märkte positiv entwickeln, könnte die ROTE dann auch 11 Prozent erreichen.

Tui senkt Dividende für 2018/19 und passt Dividendenpolitik an

Der Touristikkonzern Tui hat seine Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr gesenkt und seine Dividendenpolitik für die kommenden Jahre geändert. Dies werde künftig voraussichtlich zu geringeren Ausschüttungen führen, teilte die Tui Group mit. Der Konzern garantierte seinen Aktionären aber eine Mindestausschüttung unabhängig vom touristischen Marktumfeld und den sich daraus ergebenden Auswirkungen auf den Konzerngewinn.

Inditex verzeichnet steigenden Gewinn und bestätigt Prognose

Der spanische Textilhändler Inditex ist in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres profitabel gewachsen und hat auf dieser Basis seine Jahresprognose bestätigt. Der Eigentümer der Modekette Zara steigerte den Nettogewinn in den Monaten Februar bis Oktober laut eigenen Angaben von 2,44 auf 2,72 Milliarden Euro. Der Umsatz legte auf 19,82 Milliarden Euro zu - ein Plus von knapp 1,4 Milliarden. Bereinigt um Wechselkurseffekte wurde ein Anstieg von 7 Prozent verzeichnet.

Saudi Aramco erkundet Investoreninteresse an internationalem IPO - Kreise

Vertreter der saudischen Regierung haben sich nach Angaben von Insidern in den vergangenen Wochen mit verschiedenen internationalen Investoren getroffen, um deren Sicht auf eine etwaige Notierung der Aramco-Aktie in Asien auszuloten. Offenbar will die Regierung mit ihrem Ölkonzern noch immer ausländisches Kapital anziehen, was mit dem rekordverdächtigen Börsengang im Inland bisher nicht gelungen ist.

Telefonica Deutschland will Dividende wegen Investitionen kürzen

Telefonica Deutschland will angesichts erheblicher Investitionen die Dividende spürbar senken. Der Telekomkonzern kündigte eine Ausschüttung von 0,17 Euro für 2019 nach 0,27 Euro je Anteilsschein im Vorjahr an. Die Dividende solle auch die "Untergrenze" während der zweijährigen Investitionsphase sein, mit Potential etwa durch eine mögliche Monetarisierung der passiven Infrastruktur, so das für die Marke O2 bekannte Unternehmen.

Home Depot erwartet im Geschäftsjahr 2020 mehr Umsatz

Die US-Baumarktkette Home Depot schaut zuversichtlich in das kommende Geschäftsjahr. Der Umsatz soll im Jahr 2020 um 3,5 bis 4,0 Prozent steigen, wie das Unternehmen im Vorfeld seiner Investoren- und Analystenkonferenz 2019 mitteilte. Auch der vergleichbare Umsatz dürfte laut der ersten vorläufigen Schätzung mit dieser Rate wachsen. Die operative Marge wird bei etwa 14 Prozent gesehen. Die Kapitalrendite (ROIC) schätzt Home Depot auf rund 45 Prozent.

