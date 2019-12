Erfurt (ots) - Was für viele selbstverständlich ist, bedeutet für andere große Anstrengung: barrierefreie Teilhabe. Aber was bedeutet Barrierefreiheit und wie sieht es damit in den Medien aus? Diesen Fragen geht die Sondersendung des Medienmagazins "Timster" (KiKA/NDR/rbb) am 14. Dezember 2019 um 17:00 Uhr bei KiKA nach.Moderator Tim Gailus lernt wie NDR Info Kindernachrichten in Gebärdensprache produziert, begleitet die Blindenreporter des FC St. Pauli an einem Spieltag, erkundet für Rollstuhlfahrer schwer zugängliche Orte mit der WheelMap der Sozialhelden und trifft die Macher der preisgekrönten Zeitung Ohrenkuss in Bonn. Bei Pfeffersport, dem größten inklusiven Sportverein Berlins, nimmt Tim am Training der Rollikids teil und mit dem Rapper Graf Fidi zeigt er, wie Gaming mit Einschränkungen funktionieren kann."Barrierefreiheit bedeutet Gleichberechtigung für alle. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, damit das auch so ist", zieht Moderator Tim sein Fazit. Und der Rapper Graf Fidi ergänzt: "Mehr Menschen mit Behinderungen müssen in der Öffentlichkeit und im Rampenlicht zu sehen sein. Denn nur, wenn Vielfalt gelebt wird, kann eine offene Gesellschaft wachsen."Die Sondersendung "Timster - Was bedeutet Barrierefreiheit?" (NDR) zeigt KiKA am 14. Dezember um 17:00 Uhr sowie im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin der Sondersendung ist Ulrike Ziesemer vom NDR."Timster" ist das wöchentliche Kinder-Medienmagazin von KiKA, NDR und rbb. Gemeinsam mit seinen Zuschauer*innen entdeckt Moderator Tim Gailus die Welt der Medien: Es geht um Apps, Kinofilme, Bücher, ums Internet und Videospiele. "Timster" hilft Medieneinsteiger*innen, sich in der digitalen Welt zu orientieren. Die Sendung erklärt Medienphänomene, blickt hinter die Kulissen und regt an, Medien aktiv und kreativ zu gestalten. KiKA zeigt "Timster" immer samstags um 17:00 Uhr sowie jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player.Informationen zu den barrierefreien Angeboten von KiKA gibt es auf den Seiten für Erwachsene unter erwachsene.kika.de. Untertitel können im KiKA-TEXT auf Seite 150 eingeblendet werden.Weitere Informationen und Fotos zu "Timster" finden Sie auf www.kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4465415