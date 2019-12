München (ots) -- Die neue Odol-med3 SENSES Zahnpasta erfrischt mit dreigroßartigen Geschmacksrichtungen und bietet umfassenden Schutzfür die Zähne- Sie beugt durch Zuckersäuren bedingter Karies vor und härtet denZahnschmelz- Speziell für die ganze Familie entwickelt - für starke, gesundeZähne Der zitrusartige Geschmack von Grapefruit erinnert uns an erfrischende Limonade an einem heißen Sommertag, der Duft von Eukalyptus und Minze an das Balkonbeet der ersten eigenen Wohnung und das Aroma saftig-süßer Wassermelone an den Obstsalat, der zu jedem Grillabend mit der Familie einfach dazugehört. Wie wäre es, wenn wir Düfte und Geschmacksnoten, mit denen wir schöne Momente verbinden, stärker in unseren Alltag bringen könnten? Die neue Odol-med3 SENSES bringt dieses Erlebnis für die Sinne in die tägliche Routine des Zähneputzens.Geschmack und Geruch wecken Erinnerungen an schöne MomenteOft sind es gerade die kleinen Dinge, die mit etwas Achtsamkeit kostbare Momente der Freude schenken. So verwandelt sich das Zähneputzen in eine Entdeckungsreise des Geschmacks. Denn die tägliche Zahnpflege spricht die ursprünglichsten, intensivsten Sinneseindrücke an - Geschmack und Geruch. Angenehme Aromen lösen im Gehirn positive Emotionen aus, da Geschmacks- und Geruchssinn direkt mit dem limbischen System verbunden sind. Dieser Bereich des Gehirns beeinflusst unsere Emotionen und auch Geschmackserinnerungen werden hier gespeichert.Erfrischende Minze trifft auf Eukalyptus, fruchtige Zitrusnoten und WassermeloneMit Odol-med3 SENSES wird die Mundhygiene zu einem intensiven Erlebnis für die Sinne. Die innovative Zahnpasta kombiniert in drei großartigen Geschmacksvarianten beliebte Fruchtaromen mit Minze: Revitalising Eukalyptus, Limette & Minze; Energising Grapefruit, Zitrone & Minze und Refreshing Wassermelone, Gurke & Minze. Odol-med3 SENSES ist ab dem 3. Februar 2020 erhältlich. Beim dm Drogeriemarkt sind die Varianten Eukalyptus und - exklusiv nur bei dm - Grapefruit erhältlich, alle anderen Händler bieten neben der Variante Eukalyptus auch die Variante Wassermelone an (UVP: 1,99 EUR(1)).Odol-med3 SENSES wurde speziell für die ganze Familie entwickelt. Die Zahnpasta bietet den bewährten Rundumschutz - sie reinigt, beugt durch Zuckersäuren bedingter Karies vor und härtet den Zahnschmelz mit einer Tiefen-Stärkungs-Formel. Die besondere Kombination von Frucht und Minze sorgt für den Frische-Boost und verleiht ein frisches und sauberes Mundgefühl. Mit ihren besonderen Aromen bringt Odol-med3 SENSES Abwechslung in die tägliche Zahnpflege und hilft, Zahnfleisch und Zähne gesund zu halten(2). So startet die ganze Familie schon beim Zähneputzen mit ihrem persönlichen Wohlfühl-Moment und guter Laune in den Tag.(1) Unverbindliche Preisempfehlung: Die Preisgestaltung obliegtallein dem Handel.(2) Bei zweimal täglichem Zähneputzen. Über GSK Consumer Healthcare:GSK Consumer Healthcare ist eines der weltweit größten Gesundheitsunternehmen und blickt auf eine über 160 Jahre alte Unternehmenshistorie zurück. Unser Ziel ist es, mehr Menschen auf der ganzen Welt mit Gesundheitsprodukten dabei zu unterstützen, leistungsfähiger zu sein, sich besser zu fühlen und länger zu leben. Einige der weltweit beliebtesten Gesundheitsmarken zählen zum Unternehmen, darunter Sensodyne, Voltaren, Parodontax, Corega, Otriven und Physiogel. Diese Marken sind in über 100 Ländern auf der ganzen Welt erfolgreich. Sie erfüllen die Bedürfnisse von Millionen von Menschen, die sich jeden Tag in Apotheken, Supermärkten und im Internet für unsere Produkte entscheiden. Unser Ziel ist es, ein global wachsendes Geschäft, das als Fast Moving Consumer Healthcare (FMCH) bezeichnet wird, aufzubauen. Im Mittelpunkt steht die alltägliche Gesundheitsversorgung mit wissenschaftlicher Expertise und garantierter Qualität, um die Erwartungen der Verbraucher in einer modernen Welt zu erfüllen.Weitere Informationen zu Odol-med3 finden Sie im Internet auf www.odol-med3.de.Zinc-Nummer und Datum: CHDE/CHOD3/0082/19c 20191205Ansprechpartner für Journalisten:Bei Fragen zur Marke oder zum Unternehmen GSK Consumer Healthcarewenden Sie sich gerne direkt an:GSK Consumer HealthcareKerstin KösterCommunications ManagerE-Mail presse.dach@gsk.comTel. +49 (0)89 7877 320Mobile +49 (0)162 901 4430Sie benötigen Informationen oder Bildmaterial zu Odol-med3?Dann wenden Sie sich gerne an unsere PR-Agentur:EdelmanMelissa LiyanageAccount ManagerE-Mail melissa.liyanage@edelman.comTel. +49 (0)40 356 206 014Original-Content von: GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39763/4465405