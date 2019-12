Wien (www.fondscheck.de) - Daniel Landgraf verstärkt ab April 2020 die KanAm Grund Group und wird dort als Direktor und Head of Business Development bei der KanAm Grund Institutional KVG arbeiten, so die Experten von "FONDS professionell".Laut eigenen Angaben habe das institutionelle Geschäft der KanAm Grund Group rund 75 Prozent der Transaktionen in Deutschland und Europa von annähernd insgesamt zwei Milliarden Euro ausgemacht. Zeitgleich trete Landgraf auch in die Geschäftsführung der auf die Platzierung von Alternativen Investments spezialisierten Step Wise Capital, einer Tochtergesellschaft der KanAm Grund Group, ein. ...

