Pole to Win International, Ltd. (PTW), der branchenführende Anbieter von ausgelagerten Dienstleistungen im Bereich Videospiele und Technologie, hat heute die Gründung seines Zweigs für Produkt- und Spieleentwicklung Orange Rock Studios angekündigt. Orange Rock Studios wird das Dienstleistungsangebot von PTW erweitern, einem Unternehmen, das als feste Größe der Gaming-Branche mit zahlreichen Top-Unternehmen aus diversen Industriezweigen als Klienten fest etabliert ist.

"Es ist an der Zeit, revolutionär aufzutreten", sagte Deborah Kirkham, CEO von PTW. "Bei Orange Rock befördern wir die Technologien der Zukunft, um unsere Projekte mit Brillanz und Disziplin für die Generationen Y und Z zu etablieren. Gemeinsam mit unseren Klienten entwerfen und entwickeln wir digitale Erlebnisse."

"Orange Rock wird der Motor sein, mit dem PTW seine Zukunft errichtet, indem er uns ermöglicht, unsere existierenden Serviceleistungen Quality Assurance, Kundensupport, Audioproduktion, Lokalisierung und Übersetzung mithilfe innovativer firmeneigener Tool-Entwicklung an die Spitze ihres Marktes zu bringen. Wir werden die kreativen Produkte entwickeln, die den Fortschritt der Branche vorantreiben und Konsumenten und Gamer weltweit mitreißen werden."

Der derzeitige Präsident von PTW in Nordamerika und Indien, Kasturi Rangan, wird die Leitung von Orange Rock als CEO übernehmen. Rangan ist bereits seit fast zehn Jahren eine treibende Kraft der Innovation bei PTW und daher die naheliegende Wahl für die Leitung von PTWs zukunftsweisendster Unternehmung. "Die Games-Branche ist an einem Wendepunkt, an dem die steigenden Konsumentenerwartungen nur durch das spannende Potential neuer Spieletechnologien und Entwicklungsumgebungen erfüllt werden können", erklärte Rangan.

Weiter erläuterte er: "Unser Innovation Lab wird sich darauf konzentrieren, unseren Klientenunternehmen zu helfen, die zukünftigen Generationen von Kunden besser zu verstehen und ein zukunftsfähiges Modell für fortlaufenden Kundenerhalt in einer sich verändernden Branche zu entwickeln. Wir bringen die innovativsten und schönsten Produkte und Spiele schneller auf den Markt und ermöglichen es unseren Kunden, bisher gar nicht vorstellbare Produkte zu veröffentlichen, und das zu einem günstigen Kostenpunkt."

Orange Rock Studios hat seinen Schwerpunkt auf dem Schaffen des bestmöglichen Markenerlebnisses durch das Angebot eines vollständigen Produktentwicklungsservices. Dieser umfasst Ideation, Design, Entwicklung und Releasemanagement. Die Digital-Engineering-Experten von Orange Rock arbeiten daran, sich im wachsenden Multiversum der Technologien und Plattformen einen dauerhaften Namen zu machen. Orange Rock Studios besteht aus vier Abteilungen: Produktentwicklung, Spieleproduktion, Staff Augmentation und E-Sport. Orange Rock Studios hat in der Vergangenheit bereits mit seinem E-Sport-Team Orange Rock Esports in der Games-Branche auf sich aufmerksam gemacht. Das Team ist derzeit das zweitplatzierte PUBG Mobile-Team in Indien und steigt auch global im Rang auf.

Über Pole To Win International

Pole To Win International, Ltd. (PTW) ist ein branchenführender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Videospiele, digitale Unterhaltung und interaktive Medien mit weltweit 16 Büros in 10 Ländern. Unsere Dienstleistungen umfassen Quality Assurance, Lokalisierung, Kundenerlebnis, Engineering und Entwicklung sowie Audio-Produktion. PTW bietet 25 Jahre Erfahrung und die Infrastruktur, um individuell zugeschnittene Unterstützung für Projekte und Kunden jeder Größe anzubieten.

PTW, bestehend aus globalen Tochtergesellschaften, ist eine im Vereinigten Königreich ansässige Holdinggesellschaft, die 2016 unter der Leitung von Poletowin Pitcrew Holdings, Inc. ins Leben gerufen wurde, welche im ersten Abschnitt der Tokioter Börse unter der Nummer 3657 notiert ist. POLE TO WIN ist eine in Japan und anderen Ländern eingetragene Marke von Pole To Win Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.ptw.com/

