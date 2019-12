Red Rock Capital AG: veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2019 DGAP-Ad-hoc: Red Rock Capital AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose Red Rock Capital AG: veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2019 11.12.2019 / 22:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Langenhagen - Hannover, den 11. Dezember 2019 - Die Red Rock Capital AG (ISIN DE000A1RFML1) veröffentlicht angesichts der nun vorliegenden vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2019 eine Prognose für das Geschäftsjahr 2019. Nachdem die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 im Rahmen eines Verkaufs der damaligen Beteiligungen ein deutlich positives Ergebnis erwirtschaftete, fielen im laufenden Geschäftsjahr 2019 im Zusammenhang mit dem Aufbau eines neuen Geschäftsmodells hauptsächlich Aufwendungen an. Demnach wurde im ersten Halbjahr 2019 ein negatives Ergebnis (EBIT) von 300 bis 330 TEUR erwirtschaftet. Auch für das laufende zweite Halbjahr geht der Vorstand von einer vergleichbaren Entwicklung aus und erwartet deshalb für 2019 insgesamt ein negatives Ergebnis (EBIT) von 650 bis 750 TEUR. Da sich einige der zum Jahresanfang geplanten Maßnahmen nicht wie erwartet entwickelt haben, hat der seit Oktober amtierende und jetzige Alleinvorstand Roland Schreiber in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat begonnen, die Unternehmensstrategie anzupassen. So wird man die ursprünglich im Januar geplanten Beteiligungs- und Immobilienerwerbe nicht weiterverfolgen. Stattdessen wird die derzeitige Beteiligungsstruktur neu geoordnet und in einem ersten Schritt der Kauf von Bestandsobjekten geprüft, um die laufenden Kosten decken zu können. In einem weiteren Schritt werden kleinere Bauprojekte für einen möglichen Erwerb geprüft. Kontakt Red Rock Capital AG Roland Schreiber, Vorstand Rotekreuzstrasse 33 30627 Hannover Tel.: +49 (0)511 5910 8894 Fax: +49 (0)511 6743 1958 E-Mail: info@redrock-capital.ag Web: http://www.redrock-capital.ag Ende der Ad-hoc-Mitteilung 11.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Red Rock Capital AG In den Kolkwiesen 68 30851 Langenhagen Deutschland ISIN: DE000A1RFML1 WKN: A1RFML Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart EQS News ID: 934209 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 934209 11.12.2019 CET/CEST ISIN DE000A1RFML1 AXC0334 2019-12-11/22:22