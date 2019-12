Sevan setzt mit neuer Initiative auf Sicherheit und Nachhaltigkeit in der Branche mit mehreren Standorten

Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan), ein weltweit führender Anbieter von Datenanalyse-, Umfrage-, Design-, Programmmanagement- und Konstruktionsdiensten, freut sich, die Einführung von Sevan Elevate ankündigen zu können, einem Programm, das die Sicherheit und Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen untermauert und kontinuierlich verbessert, um Mitarbeitern und Kunden Spitzenleistung zu bieten.

Sicherheit und Nachhaltigkeit sind seit 2011, als Sevan von einer Handvoll Unternehmern, darunter President und CEO Jim Evans, gegründet wurde, eine strategische Notwendigkeit.

"Sevans Grundsätze sind Sicherheit und Nachhaltigkeit beide sind in jedem Element des Unternehmens fest verankert. Es ist unerlässlich, dass all unsere Leute darunter Teammitglieder, Kunden und Geschäftspartner am Ende des Tages wohlbehalten zu ihren Angehörigen zurückkehren", so Evans. "Mit Sevan Elevate setzt sich das Unternehmen mehr denn je dafür ein, die Kenntnis und Einhaltung der Sicherheits- und Nachhaltigkeitsstandards in der Welt des Bauwesens an mehreren Standorten zu fördern. Wir werden die Welt nicht über Nacht verändern, aber wir können schrittweise wirkungsvolle Änderungen vornehmen, die die Messlatte für alles, was wir tun, höher legen."

Sevan ist überzeugt, dass alle Vorfälle vorhersehbar und vermeidbar sind, indem proaktiv sensibilisiert, geschult, verpflichtet und vorschriftsmäßig gehandelt wird. Sevan Elevate bringt das Unternehmen dazu, Sicherheit und Nachhaltigkeit voranzutreiben und die Bedeutung dieser Programme täglich zu untermauern.

"Dies ist keine neue Idee für Sevan", so John Garcia, Vice President of Safety bei Sevan. "Wir konzentrieren uns darauf, die Sicherheit unserer Teammitglieder zu gewährleisten und nachhaltig zu arbeiten. Elevate liefert Sevan die notwendige Plattform, um zu zeigen, auf welche Art und Weise wir uns hervortun, und regt zum Gespräch darüber an, wie Unternehmen zusammenarbeiten können, um die Sicherheit in der gesamten Branche zu verbessern."

Während Sevan gewachsen ist, hat sich das Unternehmen intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst, wenn es darum geht, innovative Lösungen hervorzubringen, landesweit zusammenzuarbeiten und letztlich globale Wirkung zu erzielen.

"Nachhaltigkeit ist seit der Gründung unseres Unternehmens eine treibende Kraft bei all unseren Aktivitäten", so Jay Richie, Director of Sustainability bei Sevan. "Es ist unsere Mission und Erwartung, dass sich die Teammitglieder mithilfe von Sevan Elevate bei all ihren Entscheidungen, sowohl im Arbeits- als auch Privatleben, an unsere Grundsätze erinnern, um so einen positiven Beitrag zu leisten."

2019 lag Sevan auf Platz 713 der "Inc. 5000"-Liste der wachstumsstärksten privaten Unternehmen des Landes. Sevan lag außerdem in den Top 50-Programmverwaltungsfirmen der Engineering News Record (ENR) auf Platz 16 und in der Liste der gebührenpflichtigen Baumanagementfirmen auf Platz 31. Im Oktober 2018 wurde Sevan von Great Place to Work und FORTUNE auf Platz 29 der Liste mit den 100 besten mittelgroßen Arbeitgebern geführt. Sevan wurde sechs Jahre in Folge von den Mitarbeitern als sehr guter Arbeitgeber ausgezeichnet.

Sevan ist eine 500-köpfige Projektmanagementfirma mit Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, und einer internationalen Niederlassung in London.

Über Sevan

Die Vision von Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan) ist es, Unternehmen mit mehreren Standorten die weltweit besten Datenanalyse-, virtuelle Rundgangs-, Umfrage-, Design-, Programmmanagement- und Konstruktionsdienste zu liefern. Sevan setzt sich leidenschaftlich dafür ein, Menschen, die Umwelt und die Geschäfte der Kunden zu stützen. Sevan unterstützt legendäre weltweite Marken darunter 7-Eleven, AAFES, Albertsons, BP, Bento Box, Chipotle, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, Kroger, McDonald's, Marathon, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance und Walmart. Sevan startet Initiativen an mehreren Standorten auf effiziente, vorhersehbare und transparente Weise. Mit bahnbrechenden Technologielösungen optimiert Sevan Neubauten, Umbauten, Umgestaltungen und Renovierungen. Die Fachkompetenz des Unternehmens erstreckt sich über zahlreiche Marktsektoren, darunter Banken, Tankstellen, Behörden, Restaurants, Lebensmittelgeschäfte, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Wohnungswesen und Gastgewerbe. Weitere Informationen finden Sie unter www.sevansolutions.com

