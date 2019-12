München (ots) - Usercentrics verstärkt sein Management: Jürgen Weichert, ehemaliger Head of Strategic Partner Development DACH bei Google und seit April 2019 VP Business Development beim Münchner Tech-Unternehmen, ist seit 1. November 2019 Mitglied der Usercentrics Geschäftsführung.Die VC-finanzierte Consent Management Platform (CMP) Usercentrics stellt Unternehmen wie Porsche oder der Commerzbank eine Software zur Verfügung, die sie dabei unterstützt, die Einwilligungen und Präferenzen ihrer Nutzer DSGVO-konform einzuholen, zu verwalten und zu dokumentieren.In seiner neuen Rolle als Chief Revenue Officer (CRO) verantwortet der studierte Betriebswirt mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Business Development unter anderem den Vertrieb, die strategischen Partnerschaften und die Erschließung neuer Märkte sowohl national als auch international.Der ehemalige Google Manager hat alle Hände voll zu tun, denn seit der Gründung 2017 ist Usercentrics überproportional gewachsen: Gerade im Bereich Enterprise verzeichnet das Unternehmen immenses Wachstum. Gesamt betrachtet stieg die Zahl der Websites mit Usercentrics-CMP in den letzten sechs Monaten um 2.200 Prozent. Und auch international zieht das Geschäft an: Durch globale Partnerschaften ist Usercentrics mittlerweile in den Benelux-Staaten, Frankreich und Großbritannien vertreten.Jürgen Weichert, Chief Revenue Officer: "Dass der Markt für Consent Management Plattformen derzeit durch die Decke geht, war zu erwarten - hierfür spricht die globale Regulatorik, aber auch die Vorgaben von großen AdTech Anbietern wie Google. Denn ohne die datenschutzkonforme Einwilligung sind personenbezogene Daten in Zukunft wertlos, das haben nicht nur die deutschen Unternehmen erkannt und überhäufen uns mit Anfragen."Mischa Rürup, CEO und Gründer von Usercentrics: "Wir beobachten, dass Privacy-Themen nun auch international immer mehr in den Fokus rücken und auch hier verstärkt Bedarf für smarte Consent-Management-Lösungen besteht. Deshalb expandieren wir derzeit intensiv und freuen uns mit Jürgen Weichert einen Partner an unserer Seite zu haben, mit dem wir nicht nur unsere nationale Marktführerschaft ausbauen, sondern auch international über strategische Partnerschaften skalieren können."Consent-Management-Lösungen - das Must-Have für WebseitenbetreiberDer europa- und weltweite Markt für Consent Management erlebt derzeit einen nie dagewesenen Aufschwung: Denn wie der EuGH am 1. Oktober 2019 in seinem Urteil zum Cookie-Banner bekräftigt hat, wird die Einwilligung für (Werbe-)Cookies zur Pflicht (C-673/17). Der EuGH hatte in einem vorherigen Urteil bereits entschieden, dass Webseitenbetreiber für die Datenverarbeitung durch Plugins, wie beispielsweise dem Facebook Plugin, mitverantwortlich sind (C-40/17). Die Nutzer-Einwilligung wird somit zur neuen Währung im Online Marketing, die Opt-in Rate zur neuen, wertvollen KPI.PressegrafikenPressegrafik Jürgen Weichert: https://t1p.de/yysa (Bildnachweis:Usercentrics)Pressegrafik Mischa Rürup: https://t1p.de/0so4 (Bildnachweis:Usercentrics) Über UsercentricsDie Vision des im Herzen von München ansässigen Unternehmens ist es, eine neue Infrastruktur für die Einwilligung (eng. Consent) der User über alle Datenarchitekturen hinweg zu schaffen - um Datenschutz praktikabel zu machen. Als führender Anbieter im Bereich Consent Management Platforms (CMPs) ermöglicht die SaaS-Lösung Unternehmen die Erhebung, Verwaltung und Optimierung von Nutzereinwilligungen auf allen digitalen Kanälen wie Websites oder Apps. So kann die Einhaltung aktueller und zukünftiger internationaler Datenschutzvorschriften wie DSGVO, ePrivacy und CCPA gewährleistet werden. Seit seiner Gründung Ende 2017 ist das Unternehmen stark gewachsen und zählt heute Tausende Unternehmen zu seinen Kunden. Usercentrics wird von renommierten Venture Capital-Investoren wie ALSTIN, Reimann Investors und Cavalry Ventures unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter https://usercentrics.com/de/.Pressekontakt:Hannah SinzSenior Manager Corporate Communications UsercentricsE-Mail: hannah.sinz@usercentrics.comOriginal-Content von: Usercentrics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130089/4465911