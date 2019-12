Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein weltweit führender Innovator von LED-Produkten und -Technologien, gab bekannt, dass er das Auktionsdatum für das Patentportfolio für Hochfrequenz (Radio Frequency, RF)-Halbleiter und sein Patentportfolio für Hochleistungs-LED-Pakete bis 28. Februar 2020 verlängert.

"Seit unserer Pressemitteilung zur Patentauktion im November haben zahlreiche Unternehmen großes Interesse an den Patentportfolios bekundet und genügend Zeit für deren Überprüfung erbeten. Deshalb haben wir uns aufgrund des Marktinteresses für eine Verlängerung der Angebotsfrist für beide Auktionen entschieden", sagte Chung Hoon Lee, Gründer von Seoul Semiconductor, und Chae Hon Kim, Chief Executive Officer von SETi.

In der ersten Auktion sucht Seoul Semiconductor den Meistbietenden für 98 Patente im Zusammenhang mit Leistungsverstärkern und Galliumnitrid (GaN)-RF-Halbleitern, darunter 55 US-Patente.

In der zweiten Auktion wird Seoul Semiconductor 177 Patente, darunter 76 US-Patente, versteigern, die sich auf Hoch- und Mittelleistungs-LEDs, CSP (Chip Scale Packages) und adaptive Beleuchtung beziehen.

Der Auktionsprozess wird von GoodIP durchgeführt, der digitalen Lizenzierungsplattform, die Technologieunternehmen und Forschungszentren hilft, Lizenzpartner für ihr geistiges Eigentum zu finden.

Über GoodIP

GoodIP hilft Technologieunternehmen und Forschungszentren, über die digitale Lizenzplattform von GoodIP Lizenzpartner für ihr geistiges Eigentum zu finden. GoodIP wird von Fluxunit/Osram Ventures und dem LMU Entrepreneurship Center unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.goodip.io.

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt LED-Produkte für die Automobilbranche sowie Allgemein-, Spezial- und Hintergrundbeleuchtung. Als zweitgrößter LED-Hersteller weltweit unter Ausschluss des gebundenen Marktes besitzt Seoul Semiconductor über 14.000 Patente, bietet eine breite Auswahl an Technologien und produziert innovative LED-Produkte wie SunLike in Mengenproduktion. Das Unternehmen liefert die weltbeste Lichtqualität in einer LED der nächsten Generation, indem es eine auf den Menschen ausgerichtete Beleuchtung bereitstellt, die für den Tageslichtrhythmus optimiert ist; WICOP eine einfacher strukturierte, gehäuselose LED, die marktführende Farbeinheitlichkeit bietet und aufgrund ihrer hohen Lumen-Dichte und Designflexibilität auf Lampenebene kostensparend ist; die NanoDriver-Serie die weltweit kleinsten LED-Driver mit 24 W Gleichstrom; Acrich, die weltweit erste LED-Technologie mit Wechselstrom für hohe Spannung, wurde 2005 entwickelt, einschließlich aller LED-verwandten Technologien vom Chip bis zur Modul- und Schaltkreisproduktion mit Wechselstrom; sowie nPola, ein neues LED-Produkt auf Basis der GaN-Substrat-Technologie, die im Vergleich zu herkömmlichen LED-Produkten mehr als die zehnfache Leistung erzielt. UCD stellt ein hohes Farbspektrum-Display dar, das über 90 NTSC liefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com/en.

Contacts:

GoodIP

CEO Bastian July

Tel.: +49-160-6853558

E-Mail: bastian.july@goodip.io

Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Jeonghee Kim

Tel.: +82-70-4391-8311

E-Mail: jeonghee.kim@seoulsemicon.com