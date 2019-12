München (ots) - B2X, ein führender Anbieter globaler Kunden- und Produktservice-Lösungen für elektronische Geräte, und Xiaomi haben bekannt gegeben, ihrer strategischen Partnerschaft im Bereich After-Sales Service für weitere 19 Märkte in Europa und Lateinamerika auszubauen.Xiaomi setzt im After-Sales Service bereits in Frankreich, Italien, Polen, Portugal und Spanien auf Servicelösungen von B2X. Jetzt erweitern beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit auf 16 weitere europäische und drei lateinamerikanische Märkte.Zu den gemeinsamen Projekten gehören die Steuerung und Abwicklung des Reparatur- und Garantie-Managements sowie der Aufbau von Service- und Reparatur-Netzwerken in neuen Märkten für Xiaomi. Zu den 19 neuen Märkte gehören:Europa: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Slowenien und UngarnLateinamerika: Chile, Kolumbien und PeruXiaomi ist die viertgrößte Smartphone-Marke weltweit, ein Innovationsführer in den Bereichen Smartphone, Micromobility und smarter Hardware mit inzwischen 213 Millionen Geräten, die über eine Internet der Dinge-Plattform miteinander verbunden sind. Das Unternehmen ist in über 90 Märkten auf der ganzen Welt aktiv.Als wichtiger Dienstleister und strategischer Partner übernimmt B2X die Verantwortung für das After-Sales Management in 24 Ländern. Mit seinem Geschäftsmodell orchestriert B2X einen optimalen Serviceprozess und setzt auf lokale Servicepartner, die physische Dienstleistungen wie Reparatur und Logistik erbringen. In Deutschland setzt B2X unter anderem auf Ingram Micro - das Unternehmen hatte darüber kürzlich berichtet (Presseinformation vom 22.10.2019).Zusätzlich organisiert B2X die Ersatzteilversorgung in Lateinamerika und unterstützt Xiaomi bei dem Ausbau und der Umsetzung seiner Customer-Experience-Strategie. Für Xiaomi ist das beste Kundenerlebnis integraler Bestandteil des Markenversprechens und seiner globalen Wachstumstrategie. B2X unterstützt Xiaomi im Rahmen der gemeinsamen Partnerschaft mit Value Added Services wie Datenanalyse, technischem Support und Performance-Management.Wang Xiang, Präsident von Xiaomi, kommentiert: "Unsere kontinuierlich wachsende Partnerschaft mit B2X passt zu unserer Strategie, ein perfektes Kundenerlebnis zu bieten - ein Kernwert von Xiaomi. Das Management des After-Sales Service durch B2X hilft uns, bei höchster Servicequalität weiterhin schnell zu expandieren. Gleichzeitig stehen Themen wie datengetriebene Serviceprozesse sowie Serviceinnovationen ganz oben auf unserer Agenda. Gemeinsam mit B2X wollen wir hier neue Benchmarks im After-Sales-Management schaffen.""Xiaomi zählt zu den beliebtesten und am schnellsten wachsenden Smartphone-Marken der Welt. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir unsere erfolgreiche Partnerschaft weiter ausbauen. Zusätzliche zu unserem Kerngeschäft Reparatur- und Logistikmanagement werden wir Xiaomi dabei unterstützen, die Customer Service Experience länder- und regionenübergreifend zu einem wichtigen Differenzierungsmerkmal auszubauen", sagt Alfons Krauthausen, Chief Executive Officer von B2X.Über B2X:B2X ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Customer-Care-Lösungen für elektronische Geräte. Gegründet 2007, unterstützt B2X viele der weltweit führenden Elektronikmarken dabei, innovative After-Sales-Service-Erlebnisse zu bieten. Die besondere Positionierung des Unternehmens basiert auf einem globalen Servicepartner-Netzwerk und der Technologieplattform SMARTCARE Technology, die alles zu einem digital integrierten Customer-Care-Ökosystem verknüpft.Mit mehr als 500 Lösungs- und Servicepartnern in 140 Ländern ist B2X der führende After-Sales-Serviceanbieter für mobile Geräte, Unterhaltungselektronik, Home Automation, Urban Mobility und Payment-Lösungen. Weitere Informationen über B2X finden Sie unter b2x.com.Über die Xiaomi Corporation:Die Xiaomi Corporation wurde im April 2010 gegründet und am 9. Juli 2018 im Main Board der Hong Kong Stock Exchange notiert (1810.HK). Xiaomi ist ein Internetunternehmen mit Smartphones und intelligenter Hardware, die über eine Internet-of-Things-Plattform (IoT) im Kern verbunden sind. Mit der Vision, mit seinen Nutzern befreundet und das "coolste Unternehmen" in den Herzen seiner Nutzer zu sein, setzt Xiaomi auf kontinuierliche Innovation mit einem unerschütterlichen Fokus auf Qualität und Effizienz. Das Unternehmen baut unermüdlich erstaunliche Produkte zu erschwinglichen Preisen, damit jeder auf der Welt durch innovative Technologien ein besseres Leben genießen kann.Xiaomi ist derzeit die viertgrößte Smartphone-Marke der Welt und hat mit mehr als 213 Millionen angeschlossenen Smart Devices die weltweit größte Consumer-IoT-Plattform etabliert - Smartphones und Laptops nicht eingerechnet. Derzeit sind Xiaomi-Produkte in mehr als 90 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt präsent und haben in vielen von ihnen eine führende Stellung. Im Juli 2019 hat Xiaomi zum ersten Mal die Fortune Global 500-Liste erreicht, mit Platz 468 unter allen Unternehmen und Platz 7 in der Kategorie Internetunternehmen. Es ist 2019 auch das jüngste Unternehmen auf der Fortune Global 500 Liste.Mehr Informationen zum Unternehmen Xiaomi finden sich auf dem Blog: http://blog.mi.com/en/.Pressekontakt:Für B2X:Sebastian Bott, Vice President Group Sales & Business DevelopmentB2X Care Solutions GmbHE-Mail: sebastian.bott@b2x.comTelefon: +49 89 452353-457Für Xiaomi:Havas Hamburg GmbHChristian KlausLippmannstraße 5922769 HamburgE-Mail: xiaomi.germany@havas.comTelefon: +49 40 43175-139Original-Content von: B2X Care Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112066/4465930