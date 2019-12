FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Plus der vergangenen Tage handelt der Bund-Future am Donnerstag im Vorfeld der EZB-Sitzung leicht im Minus. Bei der ersten Sitzung unter der Ägide von Präsidentin Lagarde werden nach Aussage der DZ Bank keine größeren Anpassungen erwartet. Marktbeobachter dürften aber auf Hinweise lauern, ob Lagarde den extrem expansiven Kurs ihres Vorgängers entschieden befürwortet oder ob ihr Alternativen vorschweben. Von daher könnte die Volatilität am Rentenmarkt während der anschließenden Pressekonferenz am Nachmittag durchaus zunehmen.

Bezüglich der Parlamentswahl in Großbritannien zeigen die jüngsten Umfragen, dass der Vorsprung der Konservativen unter Premierminister Johnson vor der von Corbyn geführten Labour Party seit mehreren Wochen schrumpft. Der noch unklare Ausgang des Urnengangs könnte die Safe-Haven-Nachfrage nach Bundesanleihen fördern. Das Wahlergebnis dürfte am Freitagmorgen feststehen.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell 22 Ticks auf 172,54 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,82 Prozent und das Tagestief bei 172,54 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.772 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 6 Ticks auf 134,29 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2019 02:44 ET (07:44 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.