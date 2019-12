Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Notenbank hält Zinsen stabil und gibt Signal für lange Pause

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins konstant gelassen und zugleich das Signal gesendet, dass der Schlüsselzins für längere Zeit auf diesem Niveau bleiben könnte. Der von Fed-Chef Jerome Powell geleitete Offenmarktausschuss (FOMC) beließ den Leitzins in der Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten allgemein mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Beschluss fiel einstimmig mit zehn zu null Stimmen. Aus den neuen Zinsprojektionen geht hervor, dass die meisten FOMC-Mitglieder mit einem stabilen Zinsniveau im nächsten Jahr rechnen.

Deutsche HVPI-Inflation steigt im November auf 1,2 Prozent

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im November auf einem niedrigen Niveau angezogen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der HVPI mit einer Jahresrate von 1,2 (Vormonat: 0,9) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 28. November.

Deutsche Tarifverdienste steigen 2019 um 3,1 Prozent

Die Tarifverdienste in Deutschland werden nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Jahresdurchschnitt 2019 voraussichtlich um 3,1 Prozent steigen. Im Jahr 2018 hatten sie um 2,9 Prozent zugelegt. Berücksichtigt wurden monatliche tarifliche Grundvergütungen und tariflich festgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen.

Schweizer Regierung erwartet Konjunkturaufhellung erst 2021

Die Schweizer Regierung erwartet eine spürbare Konjunkturaufhellung erst im Jahr 2021. Die Expertengruppe des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hielt zudem an ihrer Einschätzung fest, dass die Wirtschaft des Alpenlandes 2020 nur moderat wachsen wird. Für 2020 sehen sie ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,7 Prozent und für 2021 von 1,2 Prozent. Für 2019 erhöhten die Experten ihre Prognose auf 0,9 (zuvor: 0,8) Prozent.

Altmaier sieht in EU-Klimaprogramm Chance für Jobsicherung

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat das Klimaschutzprogramm der neuen EU-Kommission gegen Kritik aus der Industrie verteidigt. "Ich verstehe den Green Deal als Wachstumsstrategie für unsere Wirtschaft und große Chance, um mit Innovationen und neuen sauberen Technologien Wachstumsmärkte zu erschließen und Arbeitsplätze zu sichern", sagte Altmaier den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Türkei schiebt zwei "Terroristen" nach Deutschland ab

Die Türkei hat nach eigenen Angaben erneut zwei angebliche "Terroristen" nach Deutschland abgeschoben. Die beiden deutschen Staatsbürger seien am Mittwoch in ihre Heimat ausgeflogen worden, teilte das Innenministerium in Ankara mit. Weitere Angaben machte das Ministerium nicht. Den deutschen Behörden war zuvor von türkischer Seite die Abschiebung einer Frau mit ihrem Kind angekündigt worden, wie aus dem Auswärtigen Amt verlautete.

Dritte Parlamentswahl in vier Jahren in Großbritannien begonnen

In Großbritannien haben am Donnerstagmorgen die Parlamentswahlen begonnen. Zum dritten Mal in vier Jahren können die Briten über die Zusammensetzung der 650 Sitze im Unterhaus entscheiden. Die Wahllokale haben bis 22.00 Uhr (Ortszeit, 23.00 Uhr MEZ) geöffnet. Premierminister Boris Johnson, der Ende Juli von seiner Vorgängerin Theresa May eine Minderheitsregierung übernommen hatte, hatte vorgezogene Neuwahlen herbeigeführt, um sich im Streit um den EU-Austritt eine Mehrheit im Parlament zu verschaffen.

Streiks in Frankreich werden trotz Zugeständnissen verschärft

Trotz Zugeständnissen der Regierung bei der Rentenreform werden die Streiks in Frankreich verschärft: Mehrere Gewerkschaften kündigten eine Ausweitung der Ausstände unter anderem bei der Bahn an. Regierungschef Edouard Philippe hatte nach einwöchigen Protesten angekündigt, dass die meisten Franzosen künftig bis 64 arbeiten müssen statt bis 62. Die Reform betrifft jedoch weniger Menschen als angenommen: Polizisten und Feuerwehrleute etwa sind ausgenommen.

US-Repräsentantenhaus beschließt Sanktionen wegen Nord Stream 2

Das US-Repräsentantenhaus hat Sanktionen gegen an dem Pipeline-Projekt Nord Stream 2 beteiligte Firmen und Einzelpersonen auf den Weg gebracht. Die geplanten Strafmaßnahmen wurden von der Kongresskammer als Teil eines breit angelegten Gesetzentwurfs zum Verteidigungsetat verabschiedet. Das Gesetz muss nun noch vom Senat gebilligt werden, anschließend wird es Präsident Donald Trump zur Unterzeichnung vorgelegt.

USA drohen Nordkorea im Atomstreit Konsequenzen an

Die USA haben Nordkorea für den Fall neuer Raketentests Konsequenzen angedroht. "Wir vertrauen darauf, dass (Nordkorea) von weiteren Feindseligkeiten und Drohungen absehen und stattdessen die mutige Entscheidung treffen wird, mit uns zu verhandeln", sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Kelly Craft, bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Okt -6,0% (PROG: +0,9%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Okt -6,1% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2019 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.