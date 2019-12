München (ots) -Neue Staffel der Dating-Show "Adam sucht Eva" ab 2020 bei RTLZWEI- Bewerberaufruf über Warner Bros. läuft bereits Die beliebte Dating-Show "Adam sucht Eva" wechselt nach fünf erfolgreichen Staffeln den TV-Sender: Ab 2020 ist RTLZWEI die neue Heimat des Reality-Formats. Bei "Adam sucht Eva" treffen unbekleidete Singles aufeinander. In einer paradiesischen Umgebung lernen sie sich näher kennen und hoffen auf die große Liebe. Produzent der Dating-Show ist die Warner Bros. aus Köln.Shona Fraser, Unterhaltungschefin RTLZWEI: "Die Dating-Show 'Adam sucht Eva' ist das perfekte Match für unseren Entertainment-Bereich und ergänzt unseren Programm-Mix ideal. Wenn jemand Dating und Liebe unkonventionell, mit Augenzwinkern und vor allem crossmedial erzählen kann, dann RTLZWEI. Unsere Zuschauer dürfen sich 2020 mit Recht auf ein weiteres 'Guilty Pleasure' freuen."René Jamm, Geschäftsführer Warner Bros: "Wir sind sehr glücklich, dass unser Erfolgsformat "Adam sucht Eva" bei RTLZWEI ein neues Zuhause gefunden hat und freuen uns auf 2020"."Adam sucht Eva" steht für eine starke Formatmarke mit einem hohen Bekanntheitsgrad. Die erfolgreichste Folge der vergangenen Staffel erreichte bis zu 2,47 Mio. Zuschauer gesamt. In der neuen Staffel bleibt sich das Konzept der Dating-Show treu: Unbekleidete Singles treffen in einer traumhaften Location aufeinander, um dort der großen Liebe zu begegnen.Das Casting für die Produktion läuft bereits, interessierte Singles können sich unter www.rtlzwei.de/seite/bewirb-dich-fuer-adam-sucht-eva für das unvergessliche Abenteuer bewerben. Die Ausstrahlung der neuen Staffel "Adam sucht Eva" ist für 2020 vorgesehen.Produziert wird "Adam sucht Eva" von der Warner Bros. Deutschland GmbH.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikationVerena Köck089 - 64185 0Verena.koeck@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4465975