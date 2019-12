Berlin/Köln/Stuttgart/Szczecin/Bydgoszcz (ots) - Seit Anfang November ist die Meelogic Consulting AG zertifizierter Platinum Solution Partner des Softwareherstellers Atlassian. Die Erfüllung der strengen Zertifizierungsregeln spiegeln Meelogic's umfassende Expertise und weitreichende Erfahrung mit den Atlassian Produkten wider."Wir sind sehr erfreut, uns nach gerade einmal zwei Jahren der exklusiven Gruppe der Atlassian Platinum Experten anschließen zu können.", betont CEO Ayana Alemu. Als Platinum Solution Partner bietet Meelogic ihren Kunden umfassende Beratung zu allen Atlassian Produkten, Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Lösungen, der Lizensierung, Konfiguration und Integration in die bestehende Infrastruktur sowie Qualifikation der Mitarbeiter.Platinum ist das höchste Level von Atlassian's solution partner program. Platinum Solution Partner verfügen über langjährige, umfassende Erfahrung mit dem Einsatz der Atlassian Produkte und ihrer Funktionalität in der Praxis. Darüber hinaus besitzen Partner qualifizierte Ressourcen, um die Bedürfnisse von Kunden jeder Größe zu befriedigen.Möchten Sie Ihre Projekte agiler machen? Planen Sie die Digitalisierung Ihrer Unternehmensprozesse? Oder setzen Sie bereits Produkte von Atlassian ein und möchten deren Nutzung optimieren und erweitern? Kontaktieren Sie Meelogic.ÜBER MEELOGICDie Meelogic Consulting AG entwickelt IT-Lösungen für eine mobile und vernetzte Welt, basierend auf einem tiefen Verständnis für Technologien und Märkte im digitalen Zeitalter.2011 wurde von erfahrenen IT-Profis der Grundstein in Berlin gelegt. Mit weiteren Standorten in Szczecin (Polen), Köln, Stuttgart und Bydgoszcz (Polen) arbeitet Meelogic heute mit internationalen Teams für namhafte Kunden in den Branchen Automotive, Medizintechnik, Medien, Transport, Energie, Telekommunikation, Informationstechnologie, Logistik und E-Commerce. Meelogic verbindet agile Start-up-Kultur mit langjähriger Beratungskompetenz, exzellentem Entwickler-Know-how und hoher Verlässlichkeit.Pressekontakt:Meelogic Consulting AGSolveig BierMarketing & PresseStralauer Allee 2cD-10245 BerlinTelefon: +49 30 400 419 34E-Mail: presse@meelogic.comInternet: www.meelogic.comOriginal-Content von: Meelogic Consulting AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114108/4465957