Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit gehaltenen Kursen in einen spannenden Handelstag gestartet.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit gehaltenen Kursen in einen spannenden Handelstag gestartet. Kurz nach Eröffnung tendiert allerdings eine Mehrheit der Titel knapp im Plus. Angesichts der Fülle an möglichen Impulsgebern sowohl seitens der Notenbanken als auch auf politischer Ebene, wurde in Marktkreisen schon vom "Super-Donnerstag" gesprochen.

Den vollständigen Artikel lesen ...