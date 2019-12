Kobe, Japan (ots/PRNewswire) - - Inklusive einiger bisher unveröffentlichter James Dean-Fotos von 1600 Aufnahmen einer renommierten Privatsammlung -James Dean Archives Seita Ohnishi Collection (mit Sitz in Kobe, Japan, https://jamesdean.jp/en) startete am 29. November 2019 (JST 19:00) eine 60-tägige Crowdfunding-Kampagne, um die Veröffentlichung eines Bildbandes zu finanzieren, der den Titel "James Dean 1955 - (infinity mark)" tragen soll. Falls erfolgreich, wird der Bildband 2020 anlässlich Deans 65. Todestages herausgegeben. Die Crowdfunding-Site lautet wie folgt:https://www.kickstarter.com/projects/jamesdeanarchives/new-james-dean-photobook-including-1600-imagesAbbildung: Hardcover 216 Seiten, HxB 350 x 290 mmhttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105836/201911294174/_prw_PI1fl_zP3BeXDP.jpgVideo: https://www.youtube.com/watch?v=yWOHmGrRHQw&t=3sDer Bildband wird 1600 Aufnahmen enthalten, einschließlich einiger bisher unveröffentlichter, die während der letzten 85 Lebenstage des berühmten Hollywood-Schauspielers entstanden, der im Jahr 1955 im Alter von 24 Jahren den Folgen eines Autounfalls erlag. Sämtliche Aufnahmen wurden 1955 von dem Fotografen Sanford Roth (1906 -1962) gemacht. Ihre Originalnegative sind Teil einer Privatsammlung von Weltrang, die sich im Besitz von Seita Ohnishi befindet, ein japanischer Geschäftsmann und zugleich begeisterter und leidenschaftlicher Dean-Fan.1600 Aufnahmen, die innherhalb eines Zeitraums von drei Jahren in Japan entstanden, wurden digital restauriert. "Jenseits von Eden", "... denn sie wissen nicht, was sie tun" und "Giganten" sind jene drei Spielfilme, die James Dean zu internationalem Ruhm verhalfen. 1977 ließ Ohnishi ein Stahlmonument am Unfallort, an dem Dean verstarb, errichten und erklärte: "Es war nichts vorhanden, dass seine Hinterlassenschaft in Würde zelebrierte, und das sollte geändert werden." Beulah Roth, Ehefrau des verstorbenen Sanford, entwickelte ein freundschaftliches Verhältnis mit Ohnishi und vertraute ihm 1987 sowohl die Originalnegative als auch ihre Urheberrechte an. "Es ist, als überließe man einen teuren Freund jemandem, den man auf gleiche Weise schätzt", beschrieb sie ihren Entschluss.Die 1600 Fotos entstanden während Deans letzten 85 Lebenstagen und beinhalten jene Aufnahmen, die während der Produktion des Spielfilms "Giganten" sowie privat verbrachter Zeit mit den Roths gemacht wurden. Sämtliche Aufnahmen wurden seit März 2016 in Japan von Experten der James Dean Archives Seita Ohnishi Collection digital restauriert."Gut drei Jahre hat es gedauert, die digitale Restauration abzuschließen. Lediglich ein oder zwei Bilder pro Tag konnten bearbeitet werden, da die Negative aus offensichtlichen Gründen weit von ihrem ursprünglichen Zustand entfernt waren", erklärte Tomofumi Nakano, Projektmanager der James Dean Archives, dessen Idee es war, einen Bildband zu veröffentlichen. "Wir sind davon überzeugt, dass wir nicht nur Dean-Fans, sondern ebenso Kino-Freunden im Allgemeinen, Auto-Fans und Fotografiebegisterten die seltene Möglichkeit bieten, kontextbezogene Details zu entdecken, indem wir diesen Bildband in den Blickpunkt der Öffentlichkeit stellen."- Offizielle Webseitehttps://jamesdean.jp/en- Für Pressemappen besuchen Sie bitte:https://kyodonewsprwire.jp/release/201911294174?p=imagesPressekontakt:Tomofumi NakanoJames Dean Archives Seita Ohnishi CollectionCrevice factory inc.Tel.: +81-78-241-1788E-Mail: info@jamesdean.jp*Für Rückfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns. Adresse:Daiwa jisyoSannomiya Building 9FIsobe-dori 3-1-2 Chuo-kuKobeJapanOriginal-Content von: James Dean Archives Seita Ohnishi Collection, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139456/4465996