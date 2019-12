Berlin (ots) - Freitag, der 13. Dezember ist bundesweiter Rauchmeldertag. Anlässlich des Aktionstages weist die Initiative "Rauchmelder retten Leben" daraufhin hin, dass das Risiko eines Wohnungsbrandes zu Weihnachten und Silvester erheblich ansteigt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind in Deutschland über 60 Prozent aller Brandtoten mehr als 60 Jahre alt. Das Risiko, bei einem Wohnungsbrand zu sterben, ist für Senioren damit doppelt so hoch wie für die restliche Bevölkerung.Risiko-Checkliste für Senioren klärt auf"Senioren können das Risiko eines Brandes in ihrem Haushalt deutlich minimieren, indem sie zum Beispiel echte Kerzen auf dem Adventskranz und am Tannenbaum durch elektrische Beleuchtung ersetzen", erklärt Norbert Schaaf, Vorsitzender der Initiative "Rauchmelder retten Leben" und ergänzt: "Wir haben extra für Senioren-Haushalte eine Risiko-Checkliste entwickelt. Anhand von Fragen zum Gesundheitszustand, zu Fluchtwegen und zur Wohnsituation hilft sie älteren Menschen und ihren Angehörigen, mögliche Brandgefahren zu vermeiden". Anhand der Checkliste erkennt man, ob beispielsweise elektrische Geräte defekt oder veraltet sind, so dass akuter Handlungsbedarf besteht. Auch erinnert sie daran, Rauchmelder zu warten. "Nur regelmäßig überprüfte und damit funktionierende Rauchwarnmelder verringern die Gefahr, dass sich Brände unbemerkt entwickeln und so Menschenleben gefährden", weiß Norbert Schaaf.Warum sind Senioren im Brandfall besonders in Gefahr? Mobilität, Sinneswahrnehmung und Reaktionsfähigkeit nehmen mit zunehmendem Alter ab. Erschwerend kommt hinzu, dass Senioren oft veraltete Elektrogeräte wie beispielsweise Wasserkocher ohne Abschaltautomatik, Heizdecken oder brüchige Anschlusskabel verwenden. Laut Statistik entsteht jeder vierte Wohnungsbrand durch einen elektrischen Defekt. Die Checkliste von "Rauchmelder retten Leben" hilft, auch diese Brände zu verhindern.Weitere Tipps zur Brandprävention und die Checkliste unter: www.rauchmelder-lebensretter.de/verhalten-im-brandfall/senioren/Pressefotos und Statistiken unter: www.rauchmelder-lebensretter.de/presse/Pressekontakt:Forum Brandrauchprävention e.V."Rauchmelder retten Leben"Frau Claudia GroetschelTel.: 030/44 02 01 30E-Mail: redaktion@rauchmelder-lebensretter.deOriginal-Content von: Rauchmelder retten Leben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79361/4465993