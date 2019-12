Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Astrazeneca von 8300 auf 8400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten gehörten zu seinen Top Picks, da sie im Vergleich zu anderen Wettbewerbern derzeit innovativer erschienen, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wie auch bei der Schweizer Roche gäbe es hier wegen des nachhaltigen Wachstums Potenzial für zweistellige Renditen./kro/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0009895292