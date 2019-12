TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich am Donnerstag uneinheitlich gezeigt. Während es in Hongkong und Südkorea aufwärts ging, verzeichneten die Börsen in Schanghai und Sydney Abschläge. Von der Wall Street kamen nach der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank positive Impulse. Die Fed ließ zwar wie erwartet die Leitzinsen unverändert, signalisierte aber zugleich, dass sie auf längere Sicht am aktuellen Zinsniveau festhalten will. Zudem fiel die Prognose für das US-Wirtschaftswachstum 2020 ein wenig höher aus als noch im September.

"Die Fed hat dem Markt eine überraschende Freude zur Weihnachtszeit bereitet", so Stephen Innes, Chef-Marktstratege bei AXI Trader.

In Tokio verbesserte sich der Nikkei-Index leicht um 0,1 Prozent auf 23.425 Punkte. Finanzwerte zeigten sich vor dem Hintergrund der US-Notenbanksitzung schwächer. Gegenwind kam auch von der Konjunkturseite: Die japanischen Maschinenbauaufträge waren im Oktober entgegen den Erwartungen um 6,0 Prozent gefallen; während Ökonomen einen Anstieg um 0,9 Prozent prognostiziert hatten. Deutlich fester zeigten sich da die Aktienmärkte in Seoul und Hongkong mit Aufschlägen von 1,5 bzw. 1,3 Prozent. In Schanghai ging es dagegen um 0,3 Prozent nach unten. Die kleinere chinesische Börse in Shenzhen verzeichnete Abgaben von 0,2 Prozent, während das Startup-Segment ChiNext 0,2 Prozent fester schloss.

Auch der S&P/ASX-200 in Sydney verzeichnete ein Minus von 0,7 Prozent, ebenfalls belastet von Abgaben bei den Finanzwerten. Westpac gaben um 1,2 Prozent nach. Vor dem Hintergrund eines Geldwäscheskandals hatte die Bank zur Hauptversammlung geladen.

Handelskonflikt weiter im Fokus

Im Fokus der Anleger lag erneut der Handelskonflikt zwischen den USA und China aufgrund der am 15. Dezember drohenden US-Importzölle auf weitere chinesische Waren. Hier gab es zuletzt widersprüchliche Signale. Die Anleger bleiben jedoch hoffnungsvoll, dass es zu einer Verschiebung der Strafzölle kommen könnte, was als Zeichen für eine weitere Annäherung angesehen werden dürfte. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge trifft sich US-Präsident Donald Trump am Donnerstag mit seinen Top-Handelsberatern, um über die geplanten Strafzölle zu sprechen.

Zudem richten sich die Blicke auf die geldpolitische Sitzung der EZB und die in Großbritannien stattfindenden Parlamentswahlen. Jüngste Umfragen legen nahe, dass der Vorsprung der Tories von Premier Boris Johnson knapper ist als bislang geschätzt, sie deuten aber immer noch auf eine Mehrheit von 28 Stimmen hin. Anleger erhoffen sich von einem Wahlsieg Johnsons eine schnellere Brexit-Umsetzung und damit ein Ende der Unsicherheit. Das Pfund notierte zuletzt etwas fester bei 1,3220 Dollar.

Unter den Einzelwerten verbesserten sich Japan Display um 5,8 Prozent. Wie das angeschlagene Technologie-Unternehmen mitteilte, finden Gespräche zur Kapitalbeschaffung mit dem Finanzinvestor Ichigo Asset Management statt.

In Sydney legten Charter Hall gegen den Trend um 4,7 Prozent zu. Das Immobilien-Unternehmen hatte seinen Gewinnausblick erhöht und mitgeteilt, dass Zukäufe in Höhe von 1,25 Milliarden australische Dollar getätigt wurden.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.708,80 -0,65% +18,82% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.424,81 +0,14% +16,87% 07:00 Kospi (Seoul) 2.137,35 +1,51% +4,72% 07:00 Schanghai-Comp. 2.915,70 -0,30% +16,91% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.999,89 +1,33% +3,03% 09:00 Taiex (Taiwan) 11.836,42 +1,16% +21,68% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.199,45 +0,84% +3,39% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.568,57 +0,34% -7,54% 10:00 BSE (Mumbai) 40.525,46 +0,28% +11,78% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:59 Uhr % YTD EUR/USD 1,1138 +0,0% 1,1134 1,1084 -2,8% EUR/JPY 121,01 +0,1% 120,85 120,49 -3,8% EUR/GBP 0,8425 -0,1% 0,8435 0,8434 -6,4% GBP/USD 1,3220 +0,2% 1,3199 1,3143 +3,7% USD/JPY 108,64 +0,1% 108,55 108,70 -1,0% USD/KRW 1187,32 -0,2% 1189,65 1194,76 +6,6% USD/CNY 7,0315 -0,1% 7,0388 7,0390 +2,2% USD/CNH 7,0312 +0,0% 7,0310 7,0388 +2,3% USD/HKD 7,8057 -0,0% 7,8096 7,8173 -0,3% AUD/USD 0,6883 +0,2% 0,6872 0,6825 -2,3% NZD/USD 0,6585 +0,0% 0,6585 0,6535 -1,9% Bitcoin BTC/USD 7.130,51 -0,8% 7.190,76 7.208,01 +91,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,88 58,76 +0,2% 0,12 +21,4% Brent/ICE 63,99 63,72 +0,4% 0,27 +15,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.473,65 1.474,55 -0,1% -0,91 +14,9% Silber (Spot) 16,87 16,89 -0,1% -0,02 +8,9% Platin (Spot) 938,50 937,00 +0,2% +1,50 +17,8% Kupfer-Future 2,78 2,78 +0,1% +0,00 +5,0% ===

