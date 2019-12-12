-DEUTSCHE BANK HEBT RYANAIR AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 16,5 (13,5) EUR-DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 97 (92) CHF - 'HOLD'-GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 33 (31) EUR - 'BUY'-JP MORGAN HEBT AKZO NOBEL AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 85 (76,50) EUR -JP MORGAN SENKT ZIEL FÜR YARA AUF 375 (400) NOK - 'NEUTRAL' -BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3 (3,30) EUR - 'OVERWEIGHT' -BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ZEAL NETWORK AUF 31 (35) EUR - 'BUY'-COMMERZBANK SENKT MTU AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 265 (242) EUR-HSBC HEBT DÜRR AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 34 EUR -HSBC HEBT RTL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 51 (50) EUR-HSBC HEBT ZIEL FÜR EON AUF 10,80 (10) EUR - 'BUY'-JEFFERIES STARTET ENCAVIS MIT 'HOLD' - ZIEL 10 EUR-JP MORGAN HEBT EVONIK AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 29 (26) ...Den vollständigen Artikel lesen ...