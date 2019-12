EVN - Kennzahlen GJ 18/19:-Umsatz: +6,0 % auf 2.204,0 Mio. Euro-EBITDA: -6,0 % auf 631,7 Mio. Euro-EBIT: +2,7 % auf 403,5 Mio. Euro-Konzernergebnis: +18,8 % auf 302,4 Mio. Euro-Dividende: 0,50 EUR je Aktie (0,47 EUR plus 0,03 EUR Bonusdividende) Der Autobauer Daimler hat dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) neue Funktionen zur Motorsteuerung von Dieselmotoren offengelegt. Das KBA habe "unmittelbar mit der Prüfung begonnen", sagte das BMVI. Noch ist unklar, ob die Funktionen illegal sind oder nicht. Das BMVI hatte den Autobauer nach dem verpflichtenden Rückruf des Modells Sprinter aufgefordert, dem KBA "alle Funktionen zu den Emissionsstrategien" offenzulegen. Daimler offenbarte dem KBA die neuen Funktionen demnach jetzt in einem Gespräch am 4 ....

