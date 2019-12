Hamburg (ots) - Seine schneidige Figur verdankt der neue ZDF-"Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen, 38, dem Sport auf stilleren Gewässern. "Durch das ständige Gleichgewichthalten und Ausbalancieren beim Stand-Up-Paddling trainiert man den ganzen Körper, tut also etwas für die Kondition und Koordination", so Silbereisen im GALA-Interview (Heft 51/2019, ab heute im Handel). Gleichzeitig gesteht er: "Meistens benutzt man die Bretter eher als entspannte Liegefläche ..."An Weihnachten ist der Volksmusik-Star erstmals in seiner Rolle als Kapitän Max Parger zu sehen. Welche Reiseziele ihm beim Dreh besonders gefallen haben? "Wenn man bei der Atlantiküberfahrt bei Windstärken von sechs bis zehn auf der Brücke steht, dann weiß man, welcher Ort der spektakulärste ist."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4466002