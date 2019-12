Wien (www.aktiencheck.de) - In einem von überschaubaren Bewegungen geprägten Handel setzten sich im späteren Verlauf doch noch die Bullen durch, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Sowohl in Europa (EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814): +0,43 %), als auch in den USA (S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0): +0,29 %) hätten die Aktienbörsen mehrheitlich fester geschlossen, wenngleich die Gewinne nicht überbordend ausgefallen seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...