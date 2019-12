Wien (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Nationalbank (CNB) beendete ihren Zinssenkungszyklus vergangenen Mai bei 2,00%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Seitdem habe die jährliche Gesamtinflation meist nur knapp unter der Obergrenze des CNB-Toleranzbandes (3%-Marke) gelegen, wobei sie diese Schwelle im November sogar überschritten habe. Während es offensichtlich zu spät sei, an einer derartigen Preisdynamik jetzt durch Zinserhöhungen herumzudoktern, würden indessen auch Zinssenkungen in naher Zukunft wenig attraktiv erscheinen. Darüber hinaus sehe die wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum in letzter Zeit etwas vielversprechender aus, was die Hoffnung auf eine Bodenbildung in H1 2020 schüre, die die Dynamik der Importpreise ankurbeln könnte. ...

