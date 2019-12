Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es gibt einen neuen Wert im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR. Es wurde ein Produkt auf Zalando hinzugekauft. Die restlichen Werte entwickeln sich größtenteils erfreulich. Am Besten läuft es noch immer für Nemetschek, am Schlechtesten weiterhin für Rheinmetall. Das Hebel-Depot richtet sich in erster Linie an spekulativ orientierte Anleger. Die Handelsstrategie ist es, kurzfristige Trading-Chancen mit Hebelprodukten (Optionsscheine und Turbo-Optionsscheine; long und short) auszunutzen und somit zum Erfolg zu kommen. Das Hebel-Depot wird jeweils zu Jahresbeginn neu aufgelegt.