EY hat den IPO-Barometer 2019 veröffentlicht. Fazit: Die Zahl der Börsengänge (Initial Public Offering = IPO) sank 2019 um 19 Prozent auf 1.115. Vor allem dank des größten IPOs aller Zeiten - dem Börsengang der saudi-arabischen Ölkonzerns Saudi-Aramco - hielt sich das Minus beim weltweiten Emissionsvolumen hingegen in Grenzen: Der Wert aller Börsengänge sank nur um vier Prozent auf 198 Milliarden US-Dollar.Die etablierten westlichen IPO-Märkte verzeichneten angesichts der weltweiten geopolitischen Spannungen in diesem Jahr sowohl beim Volumen als auch bei der Zahl der Transaktionen Rückgänge. Die stärksten Einbußen gab es in Europa, wo das Emissionsvolumen um 39 Prozent auf 23 Milliarden US-Dollar ...

