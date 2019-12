Swisscanto Invest erwartet solides Aktienjahr 2020. Der historisch hohe Vorsprung, den die Dividendenrendite von Aktien gegenüber der Rendite von Anleihen hat, spricht eine klare Sprache zugunsten von Aktien. Zudem sind durchaus gerechtfertigte Bewertungen weltweit vorzufinden. "Selbst in den USA sehen wir bei den beliebten Technologie-Titeln, die im Jahr 2019 bis dato ein Performanceplus von knapp 40 Prozent (IT-Branche im S&P 500 ) vorzuweisen haben, hohe durchschnittliche Gewinnmargen von 20 bis 25 Prozent, die derzeit an der Börse mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen von etwas mehr als 20 abgegolten werden. Von der viel beschworenen Überbewertung - mit entsprechender Zurückhaltung der Investoren - kann hier also keine Rede sein. Weniger Zurückhaltung üben die US-Firmen ...

