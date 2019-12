Berlin (ots) - Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) hat sich zuversichtlich geäußert, dass der geplante Mietendeckel vor Gericht Bestand haben wird."Es bleibt bei der Position des Senats, (...) dass er von der Rechtmäßigkeit des Vorhabens ausgeht", sagte die Linken-Politikerin am Donnerstag im Inforadio vom rbb. An einzelnen Formulierungen werde noch gearbeitet. Letztendlich sei aber bereits klar, dass sich die Gerichte mit dem Mietendeckel befassen werden."Ich kann begründen, warum wir zuversichtlich in diese Auseinandersetzung gehen. Zum einen ist noch einmal sehr klar dargelegt worden, dass mit der Föderalismus-Reform 2006 das Wohnungswesen in die Kompetenz der Länder übergegangen ist - und zwar das Wohnungswesen ohne Ausnahme. Das wurde ja gestern (bei der Anhörung im Berliner Abgeordnetenhaus, d.Rd.) ein bisschen bestritten, aber wenn das Wohnungswesen jetzt in der Kompetenz der Länder ist, dann ist es jetzt da. Und dass man, wenn man öffentlich rechtlich bestimmte Sachverhalte regeln will und dafür die Kompetenz hat, dass man es also tun kann."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4466048