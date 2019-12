Zwei erfahrene Vertriebsexperten verstärken das Wholesale-Team für Publikumsfonds von ODDO BHF Asset Management in Deutschland und Österreich. Christopher Chwalek wird der erste Ansprechpartner für Vertriebspartner in Bayern und über Deutschland hinaus auch in Österreich sein. Schon am 1. September stieß Florian Friske zum Wholesale-Team, um Kunden in Hessen, Baden-Württemberg, dem Saarland und Rheinland-Pfalz zu betreuen. ...

