BERLIN (Dow Jones)--Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Prognose zum Wirtschaftswachstum für 2020 gegenüber dem jüngsten Herbstgutachten der Forschungshäuser bekräftigt und für 2021 erhöht. "Für das Jahr 2020 rechnen wir mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung um 1,1 Prozent, nach 0,5 Prozent in diesem Jahr", sagte Timo Wollmershäuser, der Leiter der Konjunkturprognosen an dem Institut. "Für 2021 sehen wir jetzt sogar 1,5 Prozent, ein Zehntelpünktchen mehr, als wir bislang dachten."

Die Forschungsinstitute hatten Anfang Oktober 1,1 Prozent Wachstum für dieses und 1,4 Prozent für nächstes Jahr vorausgesagt. Das Ifo-Institut war in seiner letzten eigenständigen Prognose im September noch von 1,2 Prozent Wachstum für 2020 ausgegangen.

"Derzeit ist eine gesamtwirtschaftliche Rezession unwahrscheinlich", konstatierte Wollmershäuser. Zu der allmählichen Erholung trage auch die Finanzpolitik bei, die die Konjunktur anschiebe - über Entlastungen bei Steuern und Sozialbeiträgen, über eine Ausweitung staatlicher Transfers und über eine Zunahme der öffentlichen Konsum- und Investitionsausgaben. "Das sind im Jahr jeweils knapp 25 Milliarden Euro, die das BIP-Wachstum um etwa einen Viertel Prozentpunkt anheben", erklärte Wollmershäuser.

Allerdings sei die deutsche Konjunktur weiterhin gespalten. Während die Wirtschaftsleistung der binnenorientierten Dienstleistungs- und Bauunternehmen weiter zunehme, befinde sich die Industrie nach wie vor in einer Rezession. Der von den USA ausgehende Handelskonflikt belaste den Warenaustausch und die Investitionen. Die deutsche Industrie treffe dies besonders hart, da sie auf Vorleistungs- und Investitionsgüter spezialisiert sei. Auch stehe die Autobranche, eine der deutschen Schlüsselindustrien, "vor besonderen Herausforderungen".

Freier Fall ist gestoppt

Die jüngsten Auftragseingänge und die Geschäftserwartungen im verarbeitenden Gewerbe sowie ein neuerlicher Anstieg der Warenexporte im Oktober deuteten allerdings darauf hin, dass der freie Fall gestoppt sei und allmählich "Licht am Ende des industriellen Konjunkturtunnels" zu sehen sei. Nach der Prognose der Münchener Ökonomen soll die Zahl der Arbeitslosen weiter zurückgehen von 2,27 Millionen in diesem Jahr über 2,25 Millionen im kommenden Jahr auf 2,20 Millionen im Jahr 2021. Die Quote sinke dabei von 5,0 über 4,9 auf 4,8 Prozent.

Für die privaten Konsumausgaben rechnet das Institut mit einer Zunahme um 1,3 Prozent in diesem und 1,6 Prozent im nächsten Jahr nach 1,5 Prozent 2019. Die Konsumausgaben des Staates sollen 2020 um 2,2 Prozent und 2021 um 2,0 Prozent steigen nach einem Plus von 2,1 Prozent in diesem Jahr. Für die Bruttoanlageinvestitionen wird ein Zuwachs um 2,3 Prozent in diesem und 2,2 Prozent im kommenden Jahr veranschlagt nach 2,7 Prozent in diesem.

Die Exporte sollen 2020 um 3,9 Prozent und 2021 um 3,2 Prozent zunehmen nach einem Plus von 1,3 Prozent 2019. Die Importe sollen dieses Jahr um 4,0 Prozent und nächstes um 3,8 Prozent steigen nach 2,5 Prozent Zuwachs dieses Jahr.

Der Überschuss des Staates wird nach den Berechnungen der Wirtschaftsforscher jedoch kräftig fallen - von 55,0 Milliarden Euro in diesem Jahr über 30,5 im kommenden auf 8,9 Milliarden im Jahr 2021. Der staatliche Finanzierungssaldo soll damit 2019 bei 1,6 Prozent, 2020 bei 0,9 Prozent und 2021 bei 0,2 Prozent liegen.

