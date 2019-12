Berlin (ots) - Den Kundennutzen immer im Blick: Francotyp-Postalia (FP), der Experte für sichere Kommunikation, gewinnt 2019 viele Prädikate, die seinen Kunden eine wichtige Orientierung und Qualitätsgarantie geben.Gütesiegel sind im Handel und Dienstleistungssektor eine wichtige Währung. Sie dienen den Kunden als wertvolle Orientierungshilfe und stärken das Vertrauen in die ausgezeichneten Unternehmen. Das zeigt die aktuelle Studie "Cloud Security 2019" (http://ots.de/CjM8RA): So schätzt die Mehrheit (91 Prozent) der Firmen in Deutschland Zertifizierungen und Siegel, wenn es darum geht, den perfekten Partner für Cloud-Sicherheit zu finden.Francotyp-Postalia (FP), Experte für sichere Kommunikation, hat 2019 verschiedene branchenrelevante Gütesiegel und Zertifikate in unterschiedlichen Bereichen wie Design, Kundenservice oder Kommunikationsprodukte erhalten. Die jüngst gewonnenen Awards bestärken FP darin, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen und die angebotenen Serviceleistungen zu optimieren.Design sells! Red Dot Award für FP Secure Gateway Technik mit einer gelungenen Optik hat oft die besseren Karten. Laut der Studie "State of Create 2016" (http://ots.de/yxBuH1) entscheiden sich 61 Prozent der befragten Deutschen zwischen zwei gleichwertigen Geräten für jenes mit dem schöneren Design. Auch langfristig zahlt sich eine gelungene Gestaltung aus: 58 Prozent gaben an, dass ein stimmiges Layout ihre Markenloyalität fördere.2019 bewarben sich über 5.500 Designer und Unternehmen aus 55 Ländern beim Red Dot Award um das begehrte Siegel "Product Design". Unter den Gewinnern: das FP IoT Secure Gateway. Das Hardware-Sicherheitsmodul schützt die Datenübertragung von Industrieanlagen und -geräten, die über einen Cloud-Dienst miteinander verbunden sind, mithilfe einer professionellen Verschlüsselung.Weitere Informationen zum FP IoT Secure Gateway unter www.fp-secureiot.comDigitale Innovation: Mittelstandspreis der Medien 2019Beim deutschen Mittelstandspreis der Medien 2019 erhielt FP die Auszeichnung in der Kategorie "Digitale Innovation". Laut der Jury beweise FP eindrucksvoll, wie Unternehmen die digitale Transformation gelingen könne. Mit Innovationen wie der E-Signaturlösung "FP Sign" oder den FP Secure Gateways für das industrielle Internet der Dinge (IIOT) hat FP vielfältige kryptografische Lösungen für die hochsichere Übertragung von digitalen Daten im Industriebereich entwickelt.Herausragende Designqualität: German Design Award 2020Bei dem renommierten German Design Award 2020 bewies FP einmal mehr echte Designkompetenz. Ausgezeichnet wurden innovative Produkte und Projekte, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind. Unter den Gewinnern der Kategorie "Excellent Communications Design": FP mit dem Geschäftsbericht von 2017 "Helden schreiben Mythen, Mythen werden Marken". In der Unterkategorie "Editorial" wurde FP hier als "Winner" gekürt. Die Preisverleihung findet im Februar 2020 in Frankfurt am Main statt.Ranking: Die "100 Büroprodukte des Jahres 2019"Die Fachzeitschrift "Das Büro" kürte im März branchenübergreifend die Top 100 Büroprodukte des Jahres 2019, um Kunden in dem breit gefächerten Sektor eine bessere Orientierung zu bieten. Unter den Prämierten: das Frankiersystem PostBase 100 von FP. Mit der PC-Anwendung PostBase-Navigator lässt sich die Frankiermaschine vom Rechner aus einrichten, warten und nutzen.Siegel "Exzellente Kundenberatung"Die Studie "Exzellente Kundenberatung" führt seit Februar 2019 das gleichnamige Siegel. Durchgeführt wurde die Erhebung im Auftrag von Focus Money und Deutschland Test vom IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung, wissenschaftlich begleitet von der International School of Management (ISM). Mit voller Punktzahl schnitt FP im Bereich "Werkzeug- und Gerätefertigung" als Testsieger ab.Siegel "Deutschlands Innovationsführer"Welches Unternehmen meldet die meisten Patente an - und wie relevant sind diese? Dieser Frage ging das F.A.Z.-Institut, Tochtergesellschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, nach und verlieh im Februar 2019 das Siegel "Deutschlands Innovationsführer". Für die Award-Studie analysierte das Meinungsforschungsinstitut Prognos im Auftrag des Instituts die Patentanmeldungen von 33.000 in Deutschland tätigen Unternehmen. Das Ergebnis: Auch FP trägt jetzt das renommierte Siegel.Siegel "Deutschlands begehrtester Arbeitgeber"Im Anschluss an die Studie zu "Deutschlands Innovationsführern" widmete sich das F.A.Z.-Institut der Frage nach den begehrtesten Arbeitgebern im Land. Im August 2019 betrachtete das Meinungsforschungsinstitut die 10.000 größten deutschen Unternehmen aus über 150 Branchen anhand der Reputationsfaktoren Performance als Arbeitgeber, Wirtschaftlichkeit, Management, Produkte und Services sowie Nachhaltigkeit. Das Ergebnis: FP konnte sich als einer der begehrtesten Arbeitgeber Deutschlands qualifizieren und darf künftig das Siegel tragen.Auszeichnungen für Nachhaltigkeitsbericht: Spotlight und Inspire Awards 2019In der "Global Communications Competition" im Rahmen der Spotlight Awards kürte LACP die besten Kommunikationsprodukte aus über 500 Einreichungen. Die Konkurrenz bestand in diesem Jahr aus einem außergewöhnlich breiten Spektrum an Branchen und Unternehmensgrößen aus fast ein Dutzend unterschiedlichen Ländern. Auszeichnungen vergab LACP hier an Special-Achievement-Gewinner: Im Ranking der "Top 100 Corporate Publications" belegte FP den zehnten Platz und gewann für den eingereichten Nachhaltigkeitsbericht "ACT SUSTAINABLY - Visions and values in accordance" außerdem die Auszeichnung "Best In-House". Auch bei der "Corporate Publishing Competition" der LAPC Inspire Awards konnte der Bericht überzeugen und erhielt die höchste Auszeichnung - den Platinum Award.Design-Awards für GeschäftsberichteWie präsentiert sich ein Unternehmen? Wie strukturiert, übersichtlich und damit klar verständlich lesen sich seine Geschäftsberichte? Verschiedene Awards nehmen sich dieses wichtigen Themas an und küren alljährlich gelungene Geschäftsberichte, um für Kunden einen Weg durch das Dickicht der Reporte zu weisen. Bereits seit 1987 werden die ARC Awards verliehen. In der Jury sitzen internationale, unabhängige Juroren, unter ihnen Fachleute wie Designer, Texter und IR-Spezialisten.2019 wurde der FP-Geschäftsbericht "Dynamic - Security - IoT" bei den ARC Awards in fünf Kategorien mit der Bronzemedaille ausgezeichnet. Darüber hinaus gab es bei den FOX FINANCE Awards 2018 "Silber" für effizientes Reporting für den FP Geschäftsbericht 2017. Außerdem verlieh die Jury des International Corporate Media Award (ICMA) der Publikation den Award of Excellence in der Kategorie "Typografie/Layout".Über Francotyp-Postalia:Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Frankieren und Kuvertieren", "Mail Services" und "Software" Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und Digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden. Der Konzern erzielte 2018 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 96jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als elf Prozent. Original-Content von: Francotyp-Postalia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15210/4466112