Die Strommarktanalysten des Berliner Unternehmens gehen davon aus, dass sich auch in den kommenden Jahren der Anstieg der Großhandelspreise fortsetzen wird. Zusätzlich haben sich die Preise für CO2-Zertifikate und fossile Brennstoffe erhöht, was die Investitionen in Photovoltaik-Anlagen begünstigt, die zunehmend auch außerhalb des EEG entstehen könnten.In den vergangenen drei bis vier Jahren sind die Großhandelspreise an der Strombörse deutlich angestiegen. "Während der Baseload-Preis im Jahr 2016 noch bei knapp unter 30 Euro pro Megawattstunde lag, stieg dieser im Jahr 2018 auf fast 45 Euro pro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...