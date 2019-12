Champions-League-Spiele sind ab der Saison 2021/2022 nicht mehr bei dem Bezahlsender Sky zu sehen: Dies bestätigte Carsten Schmidt, Geschäftsführer von Sky Deutschland, am Donnerstag. Der Streamingdienst DAZN habe die Rechte an den restlichen Partien der Champions League erworben, berichtet die "Bild-Zeitung".



Zuvor war am vergangenen Dienstag bereits bekannt geworden, dass sich Amazon Prime ab 2021 die TV-Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstag gesichert hat. Neben DAZN übertrage ab der Saison 2021/2022 auch das ZDF das Finale der Champions League, berichtet die Zeitung weiter.