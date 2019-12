FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.12.2019 - 11.00 am



- BOFA RAISES HSBC TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 650 PENCE - CREDIT SUISSE RESUMES CRODA WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 4100 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8400 (8300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1540 (1150) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1650 (1645) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES IAG PRICE TARGET TO 685 (670) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.14% TO 7226 (CLOSE: 7216.25) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 87 (186) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 325 (360) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1475 (1315) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 1090 (1000) PENCE - 'REDUCE' - JPMORGAN RAISES SYNTHOMER TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 300 (375) PENCE - LIBERUM CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2616 (2678) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS COSTAIN GROUP PRICE TARGET TO 220 (350) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob